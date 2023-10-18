警方和公园局：勿办以哈冲突相关集会

以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯爆发冲突后，本地一些人申请举办相关的活动和公共集会。警察部队和国家公园局表明，考虑到公共安全可能受威胁，将拒绝所有这类活动的申请。

警方和公园局星期三（10月18日）发出联合文告说，警方得知近期有人筹备与以哈冲突相关的活动和公共集会。公园局也已收到要在芳林公园演说角落举办这类活动的申请。

文告说，自以哈冲突以来，多个国家相继出现暴力事件，例如北京的以色列大使馆的一名以色列籍职员在当地一家超市前被刺；在法国，有一名教师被一名车臣人捅死。

考虑到加沙紧张局势加剧，当局经一番评估后认为，这类活动存在公共安全和安保隐忧。

当局在文告中说，我国的种族与宗教和谐不是理所当然的，因此不能让外部事件影响到国内局势。“鉴于这个课题的敏感性，以及海外局势变幻不定，这类事件有可能扰乱本地公共秩序，因此相关活动的申请将被拒绝。”

根据在社交媒体上流传的截图，一个名为“Singapore X Palestine Protest”的集会原定于星期三傍晚6时在滨海堤坝（Marina Barrage）举办，但这个集会的贴文如今已经删除。

另一个原定于星期天（22日）在芳林公园进行的“Peace Rally for Palestine”集会，举办者星期三在网上发文指出，得知当局不允许集会后决定取消，“我们对当局这个决定感到失望，我们只想表明我们支持和平解决问题。”

这个集会原本有740人注册参与，主办者称将继续寻求其他方式表达支持。

未获警方批准擅自组织或参与集会属违法行为

警方提醒，本地的公共集会须遵守公共秩序法令。在没有获得警方批准下，擅自组织或参与集会是违法的，一旦罪成将面临高达3000元罚款。

据了解，与以哈事件有关的一个私人集会早前曾在一所大专学府举行。由于是私人集会，当局相信不会采取行动。

警方不会批准任何鼓吹其他国家的政治主张，或可能煽动情绪影响公共秩序的集会。

无论在网上还是其他场合讨论相关课题，公众都应负责任地行事，同时要秉持尊重他人的态度，避免发表敏感、冒犯其他种族或宗教的言论。

当局严正看待任何可能伤害我国种族与宗教和谐的行为，任何人若发表或做出可能造成种族或宗教群体之间产生敌意的言论或举动，将被依法处置。

尚穆根：安全部门关注事态发展 采取额外措施

内政部长兼律政部长尚穆根上星期四（12日）接受媒体访问时说，我国各安全部门正密切观察事态发展，并已采取额外措施，包括在一些场合和地点加强巡逻。有关部门对可能成为袭击目标的地点进行风险评估，也会在较高危地点附近加强保安。

此外，移民与关卡局已加强边境保安，各紧急应对单位也做好准备，随时应对突发事故。尚穆根说：“这段时期，大家都必须格外警惕，因为新加坡是一个诱人的攻击目标。”