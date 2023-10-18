WhatsApp调查：仅两成新加坡人开启隐私保护设置

即时通讯应用给人与人之间的沟通带来极大便利，却也潜藏安全风险。一项调查显示，仅约两成新加坡人会开启即时通讯应用的隐私保护功能。

来临星期六（10月21日）是全球加密日（Global Encryption Day），通讯应用WhatsApp今年9月对本地用户展开调查，了解新加坡人对线上聊天安全的重视程度，共1933名用户参与。

虽然超过七成的受访者希望自己的聊天内容获得端到端加密保护，但只有约两成的人会在即时通讯平台上开启隐私功能。

接陌生人信息或被加可疑群组 九成会举报拉黑可疑用户并退群

调查显示，新加坡人对网络安全非常谨慎，尤其是收到陌生人信息和被加入可疑的聊天群组时，约九成受访者会直接举报拉黑可疑用户并退出群组。

为了防止陌生人把自己拉进群聊中，约六成受访者表示知道如何更改隐私设置，把添加至群聊的权限由“所有人”改为“我的联系人”。

WhatsApp是脸书母公司Meta旗下通讯应用，目前全球用户超过20亿人。WhatsApp采用端到端加密，只有发出和接收信息的双方能看到信息内容。

三成用户在群组开启信息消失功能保隐私

WhatsApp也允许用户设置24小时、七天或90天期限的信息自动消失功能。调查显示，约30%的用户会在群组中开启信息消失功能，以保障隐私。另外，约半数受访者在分享敏感内容，如含有财务信息的图片时，会调整设置，只允许对方查看图片一次。