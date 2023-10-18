国立健保集团乐龄联盟应用 为年长者配对义工活动

集各式社区项目、资源及义工活动于一处，新加坡国立健保集团推出一站式数码平台，鼓励年长者积极参与义工活动。

陈笃生医院的中区社康激励保健部（Centre for Health Activation）星期三（10月18日）举办第11届新加坡医患与社区交流会，并在交流会上推出国立健保集团乐龄志愿者联盟（NHG Network for Senior Volunteers）。陈笃生医院是国立健保集团属下医院。

这一联盟集合了17家中部和北部地区的健康与社会关怀机构，志愿者将能够通过应用“NHG Cares”查找义工活动，并根据兴趣和位置进行配对。

新加坡医患与社区交流会联合主席陈迅然（55岁）也是陈笃生医院康复医学部的高级顾问医生。他受访时说，参与义工活动对年长者的身心健康有益，积极的社会参与有助于促进年长者的认知功能，也可以帮助预防痴呆症。

参与退休人士：学习推轮椅照顾其他长者

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞致辞时说，为了推广活跃乐龄生活，她呼吁各社会机构为年长者提供多样化的义工活动，并为这些社区志愿者提供正确的资源、技能，以及知识。

除了各种义工活动，乐龄志愿者也可通过NHG Cares应用寻找培训机会，包括由中区社康激励保健部推出的“CHArge Up!”学习计划。计划主要教导参与者实用的日常生活和健康知识与技能。

白俊杰（74岁，退休人士）是学习计划的参与者，他从中学习如何推轮椅、照顾其他年长者，以及创造安全的家居环境。白俊杰也和好友在陈笃生医院举办的社区健康检查活动当义工。

他分享说：“我觉得做义工很有意义，这是一种回馈社会的方式。”

在社会关怀领域有贡献 24个人与团体获表彰

交流会当天也举行第九届新加坡激励贡献康护奖（Singapore Patient Action Awards），表彰24个为健康和社会关怀领域做出贡献的个人与团体。

触爱社会服务的“乐龄互助计划”，获颁新加坡患者／志愿者支持团体奖。该计划主要让乐龄义工两人结伴，家访社区内有需要的年长者，给予陪伴与关怀。

萨皮亚（Sapiah，63岁）曾是该计划的受益者，他在其他志愿者的鼓励下，决定以义工身份加入计划，为其他年长者提供关怀与协助。“我们不仅倾听他们的烦恼，帮助他们解决问题，也鼓励他们参与社区活动。”

触爱社会服务的触爱坊@芽笼峇鲁经理王侨崇说，中心重视志愿者的需求，对于行动不便，但想成为义工的乐龄人士，中心会为他们安排靠近住处的家访对象。