政府学校非公民学费未来三年将逐年调高

未来三年，就读政府学校和政府辅助学校的外籍学生，学费将逐年调高。新加坡公民学生的学费保持不变。

教育部星期三（10月18日）发文告宣布，明年1月起，永久居民每月学费将上涨25元至60元不等，其他国际学生的学费涨幅则为25元至140元。教育部上一次调高非公民学生的学费是在2021年。

这一学费调整将连续三年逐年增长。以小学为例，2024学年永久居民学生的每月学费将从今年的255元涨至280元，2025学年升至305元，2026学年则进一步上调为330元。

就读政府中学和大学先修班（Pre-University）的非亚细安成员国学生，学费涨幅最大，每月学费上调140元。

今年政府中学非亚细安成员国学生的每月学费为1770元，2024学年将增至1910元，2025学年为2050元，2026学年达到2190元。

大学先修班非亚细安成员国学生的学费则由目前的每月2120元，逐年增加140元，至2026学年的2540元。

就读政府学校和政府辅助学校的本地公民学生的学费不受影响，小学无须付学费，中学和大学先修班的学费则分别为每月5元和6元。

文告指出，这次调整是根据教育部的定期学费检讨工作而进行的。公布接下来三年的学费，以便让外籍学生的家长为孩子的教育费做规划。

教育部今年7月宣布，明年1月起，学生须缴交的标准杂费（standard miscellaneous fees）和附加杂费（second-tier miscellaneous fees）将合为单一杂费，合并后小学、中学和大学先修班学生的每月杂费分别为13元、20元和27元。无论国籍，学生都支付相同的杂费。

受访陪读妈妈：学费涨幅仍在可接受范围内

来自中国的陪读妈妈张桐（42岁）的两个孩子在本地读小五。为了给孩子提供更好的教育，她曾先后带孩子在美国、新西兰等国家生活学习。她接受《联合早报》采访时说，孩子小二考来新加坡时，每月学费是700多元，明年开始涨到900多元，在物价、租金都不断上涨的大环境下，她觉得学费的涨幅仍在可接受范围内。

“孩子的教育不是一年两年的事情，尤其是读小学，决定权在孩子父母。既然选择了让他们出国留学，父母就应该有承担学费和开销的能力。”

新加坡教育体系完善、竞争压力较小是她选择带孩子来本地求学的原因。张桐说，孩子在中国就读国际学校时，一年学费合新币约每人10万元，因此相对而言新加坡政府学校的学费仍可接受。