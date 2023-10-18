连续六轮创新高 豪华及公开组拥车证成价破15万元

三大汽车组别的拥车证成价再攀升，大型及豪华车和公开组的成价破15万元，连续六轮创新高。

10月第二轮拥车证公开投标活动星期三（10月18日）下午结束，大型及豪华车组（B组）成价上升3999元（2.7％），报15万零1元，刷新了上一轮14万6002元的纪录。

一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价同样创新高，本轮增加6004元（3.9％），报15万8004元，上一轮是15万2000元。

至于应对大众市场需求的中小型汽车组（A组），拥车证成价攀升2000元（1.9％），报10万6000元。这是A组成价连续第五轮维持在10万元以上，也是今年新高。

电单车组（D组）成价略增345元（3.1％），报1万1201元。

本轮拥车证成价唯一下调的是货车和巴士组（C组），略跌1110元（1.2％），报8万4790元。

汽车展销会带动买气 相信推高成价

上周末的大型汽车展销会推动买气，相信是促使三大汽车组别拥车证成价攀升的原因之一。（吴先邦摄）

豪华电动车品牌极星的董事经理孙光英受访时说，B组和E组拥车证成价连续六轮创新高是预料中事。

“上周末的车展相信推动买气，加上电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive）和车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme）的回扣明年起调整，消费税到时也将增至9％，这些因素促使不少人赶在年底前买车，这或推高拥车证成价。”

由新报业媒体集团举办的汽车展销会THE CAR EXPO上周末举行，主办方回复《联合早报》询问时说，两天的活动总交易额突破1亿2500万元，与今年4月展销会的1亿多元相比，高出逾20％。

可投标拥车证无法应付市场需求 成价或继续走高

陆路交通管理局日前公布，今年11月至明年1月，可供投标的拥车证共计1万2774张，比8月至10月多1455张，或近13％。

不过，百胜汽车集团主席梁南兴认为：“多出的配额无法应付强劲的市场需求，接下来几轮的拥车证成价相信会继续走高。不少车商已在为明年的业务做准备，希望陆交局能为明年上半年的拥车证配额提供更多明确度，帮助业者更好地规划。”

本田汽车和电单车代理业者黄成顺则认为，无论陆交局公布三个月或六个月的配额，影响都不大。

“本轮的成价继续攀升，主要是车展推动买气，一般上过了车展就会出现这样的情况。”

黄成顺指出，E组拥车证成价已接近16万元，当局应考虑调高E组拥车证抵押金，并缩短临时拥车证的有效期，让到期的拥车证更快回流到市场，改善配额分配。