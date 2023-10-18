林宝英曾花数十万元 “买”多米尼克和柬埔寨护照

庭上揭露，尽管没去过多米尼克，林宝英却有办法以13万美元（约17万8000新元）“买”到这个加勒比地区国家的护照，她也花了16万美元（约21万9000新元）取得柬埔寨护照。

在星期三（10月18日）有关是否不让被告保释候审的法庭聆讯上，几名涉28亿元洗钱案的被告拥有多国护照一事再次成为焦点。控方在陈词中指出，一个人能拥有多国护照这一点，就足以构成显著的潜逃风险，而且被告可以用金钱来取得不同护照。

例如，林宝英拥有土耳其、柬埔寨和多米尼克（Dominica）这三个国家的护照。控方指出，林宝英与这三个国家没有什么联系，她甚至从未去过多米尼克，却通过分别支付13万美元和16万美元给中介，取得多米尼克和柬埔寨的护照。

控方：即使被告护照被扣押 仍有取得其他护照并弃保潜逃风险

同样的，尽管王德海只去过柬埔寨两次，他却有办法拿到该国护照。因此，控方指出，即使当局扣押了被告的护照，被告还是可能有办法取得其他护照并弃保潜逃。

辩方律师则纷纷质疑，控方称已掌握“可靠证据”来证明几名被告犯法的说辞，是否足以成为不让被告保释的理由。对此，控方提呈查案人员的宣誓书并指出，调查工作显示王德海在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务。

王德海最初是一名客服人员，过后负责推广赌博服务的工作，例如在不同网站刊登赌博广告，并且以现金和银行转账的方式收取报酬。尽管王德海声称，他是通过其他方式例如迪拜房地产的投资收入，取得购买豪华公寓的2300万元资金的，但控方指出，证据显示他的资金其实来自非法远程赌博活动。根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。

此外，王德海也向查案人员承认，他在2016年10月份得知因涉及非法线上赌博活动而被中国当局通缉，为了不被判刑，他决定移居新加坡，不回中国。控方指出，而今王德海在新加坡可能面对更重的刑罚，他想要弃保潜逃的动机也就更大。

苏剑锋同样被控方指从2013年起在菲律宾参与非法远程赌博活动，但苏剑锋在他提交给法庭的宣誓书中回应，他对在菲律宾工作的记忆“相当模糊”。他也称，他在新加坡已“扎根”，包括担任一家名为“An Xing Technology”公司的总裁，公司也有项目在执行，但控方透露，当局调查后发现，这家公司其实是空壳公司，苏剑锋自己在录口供时已承认，他连所谓公司的地址在哪里都不知道。