杨莉明：加强亚细安区域网安合作 维护基于规则多边秩序

网络安全成为数码经济发展的关键，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明指出，新加坡不仅要加强亚细安区域网安合作和韧性，也要在国际网络空间维护基于规则的多边秩序。

杨莉明星期三（10月18日）在第八届新加坡国际网络周的亚细安网络安全部长级会议开幕式上致辞时说：“数码化和数码经济无疑将成为亚细安增长的关键领域之一。”

不过，杨莉明指出：“网络威胁和风险给我们的数码化之旅带来巨大挑战。为了充分获得数码发展的好处，我们必须共同努力，改善集体的网络安全。”

杨莉明：网络威胁不分国界 须加强亚细安应对网安事件能力

2017年，亚细安成员国一同制定了亚细安网络合作战略（ASEAN Cyber Cooperation Strategy）， 奠定了实现区域网络安全的路线图。为适应形势变化，该战略于2021年更新，并计划于2024年进行中期审查。

杨莉明说：“我们应加强亚细安应对网安事件的能力。网络威胁不分国界，攻击可以迅速蔓延到世界各地。因此，我们的电脑应急反应小组（CERT）要共同努力，迅速分享信息，尽早相互发出警告。”

新加坡去年宣布建立亚细安地区电脑应急反应小组的计划。她提到：“我国目前正在起草确定其结构和功能的财务模型。”

另一方面，杨莉明说：“我们应该制定标准，在建设智慧城市和工业4.0的过程中，采用基线技术标准对于建立企业和用户的信心至关重要。”

据估计，到2030年全球将有约500亿个物联网（IoT）设备投入使用。

杨莉明指出，由于开发商往往优先考虑上市速度和成本，这些设备在开发时并没有顾及周全的网络安全功能。“这就是新加坡推出网络安全标签计划的原因，以提高认知并开发更安全的产品。”

她强调，亚细安要加强网安能力建设。“网络安全是一项团队工作，我们重视所有成员国的专业意见，并认同须要建立强有力的区域联系，才能更好地应对跨境网络事件。”

建立基于规则多边秩序是应对跨境威胁关键

除了增强区域合作之外，杨莉明说，在国际网络空间建立基于规则的多边秩序，是有效应对跨境威胁的关键。

她也指出：“目前，我国和马来西亚与其他亚细安成员国正在制定一份规范实施清单，作为本区域的非约束参考。这有助于推动我们采取更实际和具体的实施步骤。”

规范实施清单具体详情也将在联合国信息通信技术安全与使用的不限成员名额工作组（Open-Ended Working Group，简称OEWG）上讨论，我国将担任该工作组的主席。