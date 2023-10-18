涉28亿元洗钱案 四被告不准保释候审

28亿元洗钱案四名被告案件过堂，国家法院法官批准控方申请，谕令四人不准保释候审，还押监狱。

被告林宝英（43岁）与同居男友张瑞金（44岁）双双被控方指对法庭不坦诚，包括林宝英在宣誓书中称在新加坡与女儿同住，事实上母女俩一直是分开住的。

王德海（34岁）和苏剑锋（35岁）同样被拒保释。法庭在星期三（10月18日）针对控方的无保释申请做出决定。

林宝英并未与女儿同住 两公司也无实质业务

案件过堂时，林宝英改聘Ascendant Legal的周继仁律师做代表。律师在庭上说，林宝英面对的并非洗钱控状，只是与其他四名被告有关联。律师还说，林宝英与还在上学的15岁女儿同住，因此希望可以获得保释，照顾女儿。她也在本地投资，注册了两家公司，显示她已在本地扎根，并无潜逃的风险。

代表张瑞金的吕俊昭律师则说，张瑞金目前只剩9万3000元的个人资金，若他弃保潜逃，这笔钱不足以供他长期生活所需，而其余海外资产都属非流动资产。

两人的律师都指出，林宝英和张瑞金在去年6月接受警方调查后，曾两次出国，但之后都回到新加坡，因此没有任何潜逃意图，且两人在本地居住已约四年，早有计划在这里成家。

控方则指两人的说辞对法庭不够坦诚。调查揭露，林宝英实际上并未与女儿同住，林宝英住在圣淘沙，而女儿住在美芝路公寓，由女佣照顾。林宝英所注册的两家公司在新加坡没有实质业务，只是为了她在本地购买产业而设立的，另一家公司并没有运作。

控方也指出，林宝英在海外持有约3000万元资产，虽然她否认，但目前可确认的资产已多达1400万元至1500万元。

张瑞金与其他被告关系匪浅 设立公司只为管理资产

庭上揭露，张瑞金与林宝英相识超过10年，两人虽没结婚，但林宝英称呼张瑞金为“老公”。张瑞金与其他被告的关系也并非如他所说的交流“有限”，事实上张林两人，曾与苏宝林（41岁）、苏海金（40岁）和他们的妻子一起出国度假。

另外，张瑞金虽然也在本地设立公司，但目的只是为了管理自身资产。他在海外拥有至少4100万元的资产，即使张瑞金称其中约4000万元的资产是非流动性的，但这仍意味着被告若潜逃在外，可把这笔资产变现，在国外过上舒适的生活。

经过一天的聆讯，法官在傍晚6时30分发表决定时指出，四人并未在新加坡扎根，并且拥有多国护照，不仅有能力取得他国护照，还在国外持有可观资产，加上他们与涉案者的关联，这些都表明四人很可能潜逃、毁坏证据或与其他人串供。因此，法官最终批准控方对四人还押候审的申请，拒绝让他们保释。

四人的案件将进入审前会议阶段。王德海和苏剑锋的案件11月3日预审，林宝英和张瑞金的案件则在11月17日预审。

法官早前也批准控方对其他被告王宝森（31岁）、王水明（42岁）、苏宝林和苏海金的还押候审申请。改聘德尊律师事务所刘家利律师为代表的被告陈清远（33岁），以及案件原本也定在星期三过堂的苏文强（31岁），两人的无保释申请则展期决定。