李总理会见沙特王储穆罕默德 同意绿色能源等领域加深合作

正在沙特阿拉伯访问的李显龙总理，星期三（10月18日）会见沙特王储穆罕默德。两位领导人除了同意在贸易与投资和绿色能源等领域加深合作提升两国关系，也讨论了全球和区域局势，包括中东的紧张局势。

李总理应穆罕默德王储邀请，从17日至20日访问沙特。这是他2006年以来第二次正式访问沙特。

根据外交部文告，穆罕默德王储星期三在利雅得王宫设午宴款待李总理。两人不仅再次肯定新沙两国极佳的双边关系，也同意在贸易与投资、绿色能源，以及数码经济和公共服务等领域深化合作。两位领导人欢迎两国官员继续互访考察，并交换心得。

李总理：本地企业对沙特“2030愿景”带来机遇感兴趣

第三届沙特—新加坡联合委员会部长级会议星期二（17日）在利雅得召开。李总理和穆罕默德王储对两国在互联互通、数码经济和创新，以及能源和工业等领域展开多方面合作，表示欢迎。李总理指出，新加坡企业对沙特“2030愿景”下的增长机遇深感兴趣，他也欢迎更多沙特企业以新加坡作为通往东南亚的门户，到我国拓展业务。

“2030愿景”是穆罕默德王储力推的国家战略，目标是实现国家经济多元化，减少对石油收入的依赖。

李总理一行星期三也出席由沙特战略管理处（Strategic Management Office）主办的“2030愿景”讲解会。战略管理处是协调和监督落实“2030愿景”的负责单位。

李显龙总理一行星期三（10月18日）出席由沙特战略管理处（Strategic Management Office）主办的“2030愿景”讲解会，了解这项国家战略计划的详情。（海峡时报）

沙特商务部、投资部、人力资源和社会发展部、交通和物流服务部、经济与计划部，以及教育部的部长也出席讲解会。

李总理再次提出增加本地回教徒朝圣名额要求

根据外交部文告，李总理感谢穆罕默德王储支持检讨和提升海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会）与新加坡的自由贸易协定，把新兴经济领域纳入协议范围。海合会—新加坡自贸协定于2013年9月生效。根据协定，出口到海合会六国（沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼）的新加坡货品可享有大部分关税豁免。

李总理也感谢穆罕默德王储在冠病疫情期间，为前往麦加朝圣的新加坡回教徒做出安排。他再次提出增加朝圣名额的要求。李总理也再度邀请穆罕默德王储到新加坡访问。

以哈冲突升级，李总理和穆罕默德王储就中东的紧张局势进行了讨论。

李总理访问期间，新加坡和沙特的政府部门与机构代表，将在公务员培训、技职教育、金融科技、能源，以及物流等领域，签署谅解备忘录等合作文件。