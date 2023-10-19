我国全岛多个地区降雨 烟霾情况改善

我国全岛许多地区都出现雷阵雨，星期四（10月19日）傍晚前的空气污染指数预计维持在适中水平，受跨境烟霾影响的可能性低。

根据国家环境局星期三（18日）截至晚上9时的数据，全国一小时悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米7微克到24微克，处于正常水平；全国24小时空气污染指数（PSI）介于51至63，处于适中水平。

环境局在星期三下午5时许发出的文告指出，接下来的24小时，全国24小时空气污染指数预计将维持在适中水平，受跨境烟霾影响的可能性较低。老人、孕妇、儿童、慢性肺病或心脏疾病患者都可以进行正常活动。

苏门答腊火点大减 未来几天本地阵雨料更多

由于周边许多地区都出现了较湿润的天气，星期三在苏门答腊中部和南部探测到的火点共计100个，比星期二（17日）的530个火点大量减少。

苏门答腊岛南部的部分地区观测到中度烟雾往西北方向飘去，有几个气象站报告那里的空气质量处于非常不健康水平。另外，加里曼丹南部探测到孤立的火点。亚细安北部地区则天气潮湿，热点活动较低。

未来几天，新加坡和周边地区预计将有更多阵雨，进一步改善热点和烟霾情况。盛行风也预计将减弱，而且风向多变。

亚细安南部的大部分地区也预计会增加降雨。不过，苏门答腊岛和加里曼丹南部可能会出现局部火点和烟霾，因为赤道以南地区的盛行风预计将主要由东向东南方向吹。