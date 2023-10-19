我国总统总理外长 向巴勒斯坦致慰问函

加沙地带的人道局势进一步恶化，我国总统尚达曼、总理李显龙和外交部长维文医生分别致函巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）、总理阿什提耶（Mohammad Shtayyeh）和外长马立基（Riyad al-Maliki）表达慰问。

总理公署星期三（10月18日）晚间发出李显龙总理的慰问函。李总理在信中对加沙地带的人道局势恶化，包括10月17日在阿赫利阿拉比医院有巴勒斯坦平民伤亡的悲惨事件，深表难过。

李总理说：“我代表新加坡政府，向丧失亲人的家庭表达深切的哀悼。”

李总理希望各方都能遵守国际人道法，竭尽全力确保平民的安全得到保障，并指出新加坡政府已经就加沙地带人道局势的恶化，捐出30万新元作为人道援助用途。

他重申，通过谈判达成，让巴勒斯坦人和以色列人和平共处、安全生活的两国方案，是打破暴力循环的唯一可行途径。“我希望各方都能找到实现这一愿景，与联合国安理会相关决议一致的方法。”

根据外交部公布的慰问函，尚达曼总统对加沙地带严峻的人道主义局势，以及无辜平民遭受的巨大生命损失和痛苦深感关切。他指出，这些都是以色列针对哈马斯10月7日袭击以色列而采取的军事行动的结果。“我代表新加坡人民向伤者和死者家属，致以最深切的慰问。”

尚达曼总统也说，新加坡敦促各方尽最大努力保障平民的安全，并遵守国际人道主义法，允许向加沙地带受影响的平民运送紧急援助物资。

他强调，新加坡仍然坚信，以色列和巴勒斯坦之间长期存在的冲突，只能通过符合联合国安理会相关决议并通过谈判达致的两国方案来解决，以让巴勒斯坦人和以色列人和平、安全且有尊严地生活。“我希望各方都能找到办法来实现这个关键目标。”

维文在慰问函中对加沙地带和10月17日遭袭的阿赫利阿拉比医院不断增加的平民伤亡感到极为悲恸，并向受影响家庭表达最深切的哀悼。

他说：“我对加沙地带日益严峻的人道主义局势深感关切。新加坡政府、新加坡红十字会和新加坡人民正在募款，为加沙的人道主义需求提供支援。我们也支持国际社会对于向加沙地带提供紧急人道主义援助的呼吁。”

维文也说，新加坡相信，通过谈判达成符合联合国安理会相关决议的两国方案，对于持久、公平和全面解决这一长期冲突，是至关重要的。