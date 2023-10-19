28亿洗钱案被告苏剑锋：保险箱1700万元是帮“神秘人保管”

洗黑钱案星期三（10月18日）过堂，被告之一苏剑锋称在保安机构里的保险箱内是空的，警方搜获1700万巨款后又称是帮“神秘人保管”，还说他在本地开公司，担任总裁，却说不出公司地址，最后要求保释被拒。

本地警方日前侦破本地最大宗的洗黑钱案，共有九男一女被控，涉案金额已超过28亿元。

其中四名被告苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）和王德海（34岁）的案件星期三过堂，国家法院法官批准控方申请，谕令四人不准保释候审，还押监狱。

其中，控方指苏剑锋隐瞒现金来源，提出的解释不合理。

控方透露，有证据显示苏剑锋资金来源来自远程赌博的收益，而他买屋子时使用现金付款。

苏剑锋在接受调查时，否认在策安保安机构有保险箱，警方后来查出他名下确实有保险箱后，他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款，苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金，但他无法提供“阿乐”的资料。

苏剑锋共面对四项控状，其中三项是抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他于今年8月22日，被发现在三个策安保安机构的保险箱里，放有1700万元现金。

另外，苏剑锋称他是一家本地公司的总裁，但调查显示该公司是间空壳公司。控方指苏剑锋提供的财务报表缺少很多细节，没有注明资金和资产来源，公司户头今年没有存入任何款项。

苏剑锋甚至连公司地址都不知道，也“不清楚”公司的生意。

法官指苏剑锋国外有大笔资产，有畏罪潜逃风险，律师与苏剑锋见面时或有些不便，但不足以构成让苏剑锋获保释的理由。法官驳回苏剑锋保释申请，案展下个月3日进行审前会议。

称在杜拜卖270栋房致富



苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪，在杜拜卖了270栋房子，因此累积财富，但控方指出，苏剑锋2019年至2022年在新加坡，质疑他如何在杜拜卖屋。

苏剑锋代表律师表示，在菲律宾进行网上赌博并不犯法，如果控方认为它是犯法的行为，就必须拿出证据。

控方对此提出反驳，称案件还在调查中，不过初步调查显示，苏剑锋资金主要来自远程赌博收入。

控方解释，在菲律宾经营远程赌博虽不犯法，但还是受当地政府管制，须有执照才能经营。苏剑锋未向控方提出有关执照。

完整报道，请翻阅2023年10月19日的《新明日报》。