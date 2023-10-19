贿赂动物保育集团前经理5万元 两公司董事判监七个月

金属制造公司两名前董事以5万元贿赂新加坡野生动物保育集团前高级项目经理，换取总值近45万元的三个项目合约，星期四（10月19日）各被判坐牢七个月。

被告梁财坤（54岁）和黄治添（54岁）案发时是Magnum Precision Industries私人有限公司的董事，该公司的业务是金属加工和不锈钢制造。

两人各面对两项抵触防止贪污法令的控状，早前在庭上承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

受贿的吴铭桂（51岁），案发时是新加坡野生动物保育集团（WRS）展览设计部门的高级项目经理。吴铭桂与WRS采购部合作密切，他的专长是挑选供应商和承包商，因此在推荐供应商上极具影响力。

案情显示，在2016年某个社交聚会上，梁财坤结识了吴铭桂。一两个月后，吴铭桂联系梁财坤，告知新加坡动物园有项目招标，并安排与他和黄治添见面。

三人见面后，吴铭桂提议两人支付他5万元，说是“咨询费”和项目“入场费”，而他会指导两人投标。两人认为若不接受吴铭桂的安排，就无法从WRS获取好的项目，因此同意吴铭桂的建议。

于是，两人分别在2016年底和2018年2月支付吴铭桂各2万5000元。两人以董事费用或董事花红为由，从公司户头提取现金并交给吴铭桂。

2017年4月至12月期间，被告的公司从WRS获得三个总值44万6490元的项目，包括新加坡动物园和裕廊飞禽公园的采购订单。

被告的公司利用从吴铭桂那里得知的信息，按WRS的预算调整报价再投标，因而击败其他参与竞标的公司。

吴铭桂也利用在WRS的地位，向相关部门推荐被告的公司。在与吴铭桂“合作”之前，被告的公司不曾从WRS获取相同价值的合约。

吴铭桂共面对13项控状，包括11项抵触防止贪污法令，以及两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令的罪名。他否认有罪，案件仍在审理中。