谷歌升级安卓安全功能 实时扫描新应用防诈骗

谷歌升级安卓手机内置的“Play保护机制”功能，用户下载未经谷歌Play商店侦测的应用前，可通过实时扫描，从代码层面侦测潜在恶意软件，防堵骗局发生。

谷歌星期四（10月19日）发文告说，网络不法分子近来惯用社交媒体发下载链接，通过新型恶意软件包入侵手机进行危险勾当，同时利用人工智能等手段篡改以避开安全检测。

为了应对这个趋势，谷歌Play商店内置的“Play保护机制”（Play Protect）功能将更新升级。若用户尝试下载Play商店以外的新应用，会弹出对话框建议用户马上扫描，从中提取应用中的重要信号，再传回后端进行代码评估。

分析生成评估结果后，若发现潜在威胁，“Play保护机制”将采取相应措施，如发送警告、阻止安装，甚至自动禁用有关的应用。

根据谷歌网站，“Play保护机制”检测到恶意软件，会发出20种针对性警告，以打击木马、网络钓鱼和间谍活动。

以往，安卓用户安装应用时，“Play保护机制”便会根据现有资讯、机器学习等技术鉴别潜在危害，每日也会在后台扫描1250亿个应用，过程中用户无需连网。

这意味着，版本更新后，新功能可在下载应用前，让用户马上扫描得知应用是否安全，防患于未然。

新加坡安卓用户未来数月可使用新功能

鉴于印度的诈骗活动猖獗，升级版功能会率先在印度市场推出，新加坡等地的安卓用户可望在未来数个月内，更新使用这项新功能。

文告说，移动设备为现代生活增添无限活力，可帮助人们在商店购买商品、在线支付账单、储存财务数据、健康记录、密码和图像等工作。冠病疫情暴发更加速了这一趋势，因此保障数据更为重要，以免不法分子有机可乘。谷歌的安保系统和机器学习演算法，也将持续对比和查看上千个提交审核的手机应用，不断修补漏洞来加强防护。

谷歌目前也会发出侧载提醒（sideloading alert），若用户下载谷歌Play应用商店外，或从未知来源的应用，就会警告用户相关的安全风险，让用户斟酌是否继续下载应用。

新加坡警察部队公布上半年罪案数据显示，警方接到超过750起恶意软件诈骗的报案，涉及的金额至少1000万元。