诈骗团伙全球骗1.4万亿元 新加坡受害者均损失最高

在2022年8月至2023年8月的一年期间，诈骗团伙在全球估计诈骗了约1.02万亿美元（约1.4万亿新元），其中新加坡受害者平均损失4031美元（约5538新元），是全球最多的。

非营利组织全球反诈骗联盟（Global Anti Scam Alliance，简称Gasa）和数据服务提供商ScamAdviser的联合研究，这个数字高于2021年全球因诈骗损失的553亿美元（约760亿新元）和2020年的478亿美元（约657亿新元）。

Gasa董事总经理乔里·亚伯拉罕（Jorij Abraham）星期三（10月18日）在葡萄牙里斯本举行的第四届全球反诈骗峰会开幕致辞时，透露上述最新数据。

全球反诈骗联盟的报告显示， 共有43个国家的4万9459人参与研究，从而估算出全球诈骗损失的总金额。参与者回答了遇到的诈骗类型以及损失的金额等问题，研究再根据该国的人口推断出损失的数据。

研究显示，新加坡的诈骗受害者平均损失最多，每名受害者损失4031美元（约5538新元）；瑞士位居第二，损失金额为3767美元（约5176新元），第三的奥地利损失金额为3484美元（约4787新元）。

亚伯拉罕受访时告诉《海峡时报》，这三国家都是富裕国，因此成为最吸引诈骗团伙的目标。损失金额激增的原因，主要是因为2021年和2020年的数字是根据执法机构接到的通报数据推算的，“只有约7%的诈骗受害者会通报执法机构，因此这些数字只是冰山一角”。

社媒是诈骗活动热点 当中以钓鱼诈骗为首

我国内政部政策发展司司长黄丽莎博士在报告中指出，诈骗案在本地以惊人的速度增长，当局去年就接到3万1728起诈骗通报，同比增加32.6%。“值得注意的是，WhatsApp、Telegram、脸书和Instagram等平台成为诈骗活动的热点，当中以钓鱼诈骗为首，其次是求职和电子商务诈骗。”

她说，本地打击诈骗跨部门委员会通过不同策略打击诈骗带来的挑战，包括防堵和屏蔽诈骗者接触受害者的渠道、及时侦察和举报可能出现的诈骗案、执法并追回诈骗案款项，最后也通过教育，提升公众的反诈知识。

黄丽莎提议接下来可通过国际合作，如设立以快速追回款项的框架，来提升跨境执法能力。“其次，制定防范诈骗的全球规范，包括为线上平台制定指导原则，以验证用户身份并防止创建虚假账户。”

黄丽莎博士也呼吁其他国家成立类似我国的反诈骗指挥处部门，让银行和执法机构一起工作，迅速交换情报和冻结骗子所使用的银行户头。“随着每个国家指定联络点，并统一冻结受诈骗影响的银行户头和拦截资金的周转时间，我们就能破坏诈骗活动并减少非法收益。”