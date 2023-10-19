Gojek降佣金助司机添收入 乘客非现金支付须付交易费

为吸引更多司机加入，今年11月1日起，私召车业者Gojek向司机抽取的佣金，将从现有的15%调低至10%，这项帮助司机提高收入的措施，将持续到2024年底。同时，使用非现金方式付车资的乘客，将须支付一笔1角至6角不等的交易费。

Gojek星期四（10月19日）在网上张贴通告，宣布向司机收取的佣金，即服务费（Service Fee），从下个月开始下调五个百分点。通告指降低服务费，将有助提高司机的实得收入，同时协助司机应对日益上升的开车费用。

冠病疫情后市场对私召车和德士这类点对点载客服务的需求不断增长，Gojek的新宣布相信有助吸引更多新旧司机加入和留在平台。

已为平台开车四年多的Gojek司机刘冠雄（41岁）告诉《联合早报》，佣金调低会减轻司机些许负担，特别是现在车油等费用都贵。一般车主常用的95辛烷值（Octane 95）汽油，目前每公升售价接近三元。

总部设在印度尼西亚首都雅加达的Gojek于2018年进军本地市场。疫情前，这家平台业者向旗下司机抽取两成的佣金。不过，在2021年6月，为协助备受疫情打击的司机，一度将佣金调低至10%。但随着点对点载客服务需求显著回升，Gojek今年2月起，调高司机佣金率至15%。

私召车业者抽佣比率不同 Grab最高TADA不收

每家私召车业者向司机抽取的佣金比率不同。Grab目前向司机收取最高20.18%的佣金，Ryde是10%，TADA则没有向司机收佣金。

另一方面，从11月1日起，Gojek将向使用非现金支付车资的乘客，收取一笔支付交易费（Payment Transaction Fee）。有关费用介于1角至6角，视车程距离远近而定。使用现金付款的乘客，无须支付这笔费用。

因工作关系，每天使用手机应用叫车的薛淑钦（36岁，投资组合经理），一般用信用卡付车资。她受访时指倾向无现金方式付费，以节省时间。但若平台因她使用信用卡，就征收额外收费，那她会选择转用其他平台叫车。