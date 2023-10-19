商标被假网站冒用行骗 冬海与丰隆发文打假

不法分子冒用两大上市集团的名义制作假网站，还放上新加坡金融管理局认证书以假乱真，两大集团发文打假。

根据受访者提供的截图，不法分子声称的“私募网站”冒用冬海集团和丰隆集团的商标，里头除了投资项目，还有集团介绍、会员介绍和问与答等资料，还附上金管局的认证书，让人一时之间分辨不出真伪。

冬海集团答复《联合早报》询问时说，集团已知悉社交媒体上流传着冒充集团员工的诈骗行为，诱使他人通过未经授权的应用或网站进行投资。

集团发言人吁公众保持警惕

发言人强调，集团不参与这类活动，上述资料与集团无关。“我们吁请大家保持警惕，不要相信来自非官方的消息或未经证实的账户。”

集团也鼓励公众一旦发现任何上述相关消息、应用或网站，以及有关诈骗的任何信息，应发电邮给集团，或向警方和有关当局举报。

另外，国浩房地产答复时也说，有关网站不属于国浩房地产，或者丰隆集团旗下任何相关公司或子公司，公司也发现该网站已被删除。

由于诈骗案的发生率不断上升，集团建议公众保持谨慎和警惕，并采取以下措施保护自己，包括不向任何人披露个人资料或财务信息；勿将任何资金转入未知的第三方账户；勿点击任何陌生的链接；须通过集团的官方网站核实信息，或发电邮向集团查证。

根据警方日前公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，网络爱情诈骗是10大常见骗案之一。今年1月至6月间共发生446起爱情骗案，与去年同期的443起相近，但受骗金额却增至2590万元，同比增加近28%。