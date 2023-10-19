拥车证成价屡创新高 新车售价涨2000元至6000元

三大汽车组别的拥车证成价再创新高，新车售价也水涨船高，平均上调了2000元至6000元不等，最便宜的入门级车款售价涨至逾15万元。不过，考虑到有意买车的公众面对的财务压力，车商准备推出不同促销缓解负担。

在最近一轮的拥车证公开投标活动中，大型及豪华车组（B组）成价上升3999元（2.7％），报15万零1元；一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价也攀升6004元（3.9％），报15万8004元，这两组成价都连续六轮创新高。

应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价也涨2000元（1.9％），报10万6000元，连续五轮维持在10万元以上的价位，也是今年来新高。

更多车商调高售价 便宜车款也要至少15万元

新加坡车业工会会长梁添丁接受《联合早报》采访时说，车商会根据最近一轮的拥车证成价调整新车售价，若车商的能力允许，会自行承担涨幅，但拥车证成价屡创新高，更多车商只能选择调高售价。

他说，市场目前比较便宜的车款多数是丰田和本田等家庭车，但最低价也需至少15万元。

代理日产汽车的陈唱父子公司总经理林建忠说，日产A组车款售价上调2000元，B组则增4000元。例如属于减排税务计划A2级的Note e-Power（A组）售价增至15万5800元起，B组的Serena e-Power七人座车售价则增至22万9800元起。

林建忠认为，接下来几轮的拥车证成价下降的可能性低，除非车商手上受减排税务计划调整的车辆存货减少，但市场目前还有多少这类存货就不得而知。

沃尔沃汽车代理商Wearnes Automotive董事总经理蔡素芳说，所有沃尔沃汽车属B组，目前最便宜的车款为XC40 B4，属排放B级（没有税务回扣和附加费），价格从25万6000元起，上调至26万元起。公司将在来临周末做促销，保留部分单位的原价。

车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年开始调整回扣额，排放量较低的A2级车辆税务回扣将从1万5000元锐减至5000元。这促使更多潜在买家赶在新措施生效前进场，上周末的汽车展销会也推动了买气，促使拥车证成价进一步攀升。

豪华电动车品牌极星助理总经理李秀玮说，极星电动车的售价须准确反映拥车证成价的攀升，如属排放A1级的Polestar 2，售价增加6000元，达25万8000元至33万元起。

“为缓解价格上涨的压力，我们会推出促销，如在来临的新加坡国际能源周上使用的轿车，公司会为买家提供2万5000元的拥车证津贴。”

Supreme Cars总裁蔡志峰说，随着拥车证成价屡创新高，询问二手车价格的消费者近来增加了两成，二手车占公司业务的九成。