近三成新科大教员 跻身全球文献引用次数最多首2%

近三成新加坡科技设计大学教员，跻身全球科学家文献引用次数排行榜的首2%。

这个被视为科研领域黄金标准的排行榜是由美国斯坦福大学，根据国际引文资料库Scopus的文献计量信息编制而成。2022年，来自全球22个科学领域和174个子领域的超过21万名研究人员进入榜单。

新科大星期四（10月19日）发文告说，包括校长张道昌教授在内的26名教员位列排行榜的首2%，占教员总人数的28.3%。他们的主要研究领域包括人工智能和图像处理、工业工程和自动化、应用物理，以及网络和电信。

四教员在各自学科领域排首0.1%

26名教员中，有四人在各自的学科领域排在首0.1%。他们是教务长方国光教授、科研处副教务长蔡志楷教授、数理与科技学院的杨声远副教授，以及领导深度认知和语言研究室的波里安助理教授（Soujanya Poria）。

在新加坡地质学与地质工程领域，方国光教授在国际同行中的单年影响力排名第42位，职业生涯影响力排名第76位。

波里安助理教授在其领域的35万多名研究人员中排名第441位。他和团队正积极解决大型语言模型（LLM）的局限性，提高相关的可信度、责任感、安全性和道德标准，“我们很荣幸能够跻身这个享有盛誉的名单”。