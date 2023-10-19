人力部：三方面强化安全与卫生 打造适合长者工作环境

政府通过健康SG计划和活跃乐龄中心维持年长者健康，但许多年长者希望继续工作保持活跃，为此人力部推动工作场所安全与卫生，为年长者提供适合继续工作的环境。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期四（10月19日）在第三届新加坡国际公共卫生会议和第17届新加坡公共卫生与职业医学会议上致辞时说，研究显示持续激发大脑是长寿和保持健康的关键，这能通过工作中持续学习和建立社交联系取得，因此应让有意并有能力继续工作的年长者这么做。

三方面强化职场安全与卫生责任制

人力部就通过强化工作场所安全与卫生责任制，来维持雇员的健康，其中人力部重视的三方面为预防职业疾病、维持心理健康，以及应对气候变化和热损伤。这包括在工作场所降低雇员耳聋的风险、在工作场所提供更多心理辅助支援机制、预防炎热天气和烟霾对有慢性疾病的雇员的伤害。

扎吉哈说：“在工作场所鼓励健康和管理慢性疾病与健康SG计划的目标一致，随着劳动人口老龄化，这是我们需要同时经营的。通过改变思路预防疾病，可以让人民更健康，也维持具生产力的劳动人口。”

在分场讨论中，科技公司LinkedIn和谷歌，以及新加坡国立大学也提到各自的职场心理健康战略。其中LinkedIn就指出，公司应通过职场文化和价值建立雇员归属感和认同，作为心理健康战略的基础。谷歌则介绍如何借助科技工具，避免内容审查人员接触不良内容，影响他们的心理健康。

国际公共卫生会议每四年由新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院，以及新加坡专科医学院公共卫生与职业专科医学院联合举办，上一届会议在2016年主办，因冠病疫情而延期四年。本届会议的讨论主题包括疫情后的世界、健康长寿和老龄化，医疗服务的公平，以及工作场所健康的创新方案。

苏瑞福公共卫生学院创院院长谢继成教授也在仪式上获颁公共卫生与职业专科医学院终身成就奖。

会议科学委员会联合主席，苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈副教授（Alex Cook）说：“疫情显示世界各地卫生系统的优劣势，许多国家正进行卫生系统转型。 对于新加坡落实健康SG计划来说，应继续利用这些会议和平台，学习和分享其他国家的最佳实践是很重要的。”