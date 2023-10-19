浮动能源储存系统设在海庭料明年首季启用 东南亚首个

我国首个浮动和堆叠式能源储存系统预计明年第一季投入运营，它可储存多达7.5兆瓦时的电量，可为600多个四房式组屋供电一天。在东南亚，它也是第一个，其他地区还未有这类系统。

据介绍，这一浮动和堆叠式能源储存系统（Floating and Stacked ESS）在我国西部，就设在海庭（Seatrium）的浮动应用创新实验室（Floating Living Lab）上。它采用堆叠式的电池组合来储能，占地面积比传统电池组合少40%。

该能源储存系统将同时储存来自太阳能板、燃气发动机，以及电网输出的电能，堆叠式的电池组合配置了液冷系统，能避免电池过热，并提高运转性能。

目前，我国陆地上最大的能源储存系统位于裕廊岛，它的最高电力可达200兆瓦，能满足超过1万6700个四房式组屋一天的用电需求。裕廊岛这一系统占地共2万平方米，相当于210个四房式组屋。

新加坡能源管理局局长严世俊星期四（10月19日）说，我国土地面积有限，在建设能源基础设施时，需要更多创新解决方案，海庭的浮动和堆叠式能源储存系统便是一个例子，它没有占用宝贵的用地，也采用可再生能源。

在海上浮动的能源储存系统还有其他优点，它可方便周围的电动船随时来充电，在情况需要的时候能移去为偏远岛屿供电。浮动应用创新实验室上设有一个巨大的液态天然气储存罐，除了自己用于发电之外，也能直接为船只输送燃气。

多余电量将供国家电网 助平衡电力市场供需

该能源储存系统在给海庭供电之外，会将多余的电量供给国家电网，帮助平衡本地电力市场的供需。浮动应用创新实验室也连接着海庭的数码指挥中心，采用了5G网络以及人工智能与机器学习技术，能够实时监测不同电源的供电情况，并推断出每个时间段的电价水平。

在非高峰时段和电价水平较低的时候，能源储存系统也会自动储存电网的电，并在用电需求高的时候自行分配供电。在这同时，它也解决了太阳能供电因为降雨和云层覆盖而不稳定的问题，确保系统全天都能发电。

能源市场管理局及海庭于2020年4月建立合作伙伴关系，双方展开总额1000万元的研发活动，浮动和堆叠式能源储存系统是其中一项，要为海事领域开发创新能源解决方案。