爱情骗子冒充两大集团职员 诱骗至少30妇女投资

在各交友软件上寻找猎物，骗子假冒冬海集团和国浩房地产的经理，谎称集团与政府合作私募计划，至少30名女子上当，约半数被骗走血汗钱，其中一人损失高达10万元。

王姓文员（27岁）告诉《联合早报》，她今年2月在脸书交友软件上结识一名男子，对方声称来自中国，被派遣到新加坡冬海集团（Sea Group）属下分公司任部门经理。

男子对王姓文员嘘寒问暖约两个星期，期间声称他到海外出差，短时间没法见面，但仍与她保持通话拉近关系。

他后来称集团与政府合作一项私募计划，以非公开方式向投资者募集资金进行投资，包括兴建预购组屋、投资非同质化代币（NFT）等。

男子称出差没法亲自到预购组屋工地查看建筑进度，要求王姓文员帮忙去指定的预购组屋，让她信以为真。

“他指自己投资了一大笔钱，还把私募网站链接发给我，一步步解释给我听。”

男子也称这项计划的回酬很高，只开放给受邀者，还称自己好不容易向上司取得邀请码，让王姓文员也能参与计划。她于是在3月初投资了2100元，约一个小时后就获得315元回酬。

“由于第一次投资尝到甜头，加上好奇心驱使，我当时在男子的游说下，又投入了5000元。”

不过，男子随后却说网站有特别活动，须要再投入额外资金才可以取得回酬，“我说没钱，男子突然翻脸说若我没法在限时内筹钱，就得赔违约金，还让我去贷款或跟亲友借。”

王姓文员当下才意识到受骗，立即报警，无奈已损失5000元。

她事后在社交媒体上透露自己的经历，至少30人看到贴文后，向她申诉遇上相同骗局，当中10多人被骗，其中一人更损失了10万元。

“我处事待人已很谨慎，无奈还是被骗。我和其他受害者除了金钱损失，还蒙受心灵创伤，也害怕亲友得知后不理解，担心被套上‘太傻或太贪心才会被骗’的标签，不少人为此不敢报警，陷入自责的情绪中。我希望借由我的经历警惕其他人，避免再有人受害。”

骗子以假投资网站骗取受害者的信任。图为其中一名受害者提供的诈骗网站截图。（受访者提供）

对网站运作起疑 警觉公务员幸运取回款项

一名不愿具名的公务员（29岁）也遇到类似骗局。她在网上结识声称来自马来西亚的男子，被分派到丰隆集团（Hong Leong Group）旗下的国浩房地产（GuocoLand）当经理。

“我们每天都会通话至少一个小时，最长聊过四小时。他会分享自己的生活、对未来的规划和三观等，还申诉自己感情和投资失利，偶尔谈到一些话题时，他还会附上照片为证，听上去很真诚。”

约一周后，男子开始提及上述的投资方式。出于好奇心，公务员投入了3000元，网站很快显示她取得390元回酬，但她还未取出款项，男子就游说她继续投资。

“他要我投资更多钱成为银色会员，赚取更高回酬，但我现有资金不足，他称可以帮我垫付1万元，还承诺会帮我取回本金和回酬，所以我才会相信他，又投入了7000元。”

不过，公务员后来对于网站的运作起疑，觉得愈发不对劲，所幸她后来取回自己的款项，赶紧停止投资，之后报警处理。

新加坡警察部队证实接获上述两起报案，调查还在进行中。

多名女生网上揭受骗经历 骗子“分身”网站繁多

《联合早报》记者到社交媒体“小红书”和脸书查询，发现不少女生曾发文揭露受骗或险些被骗的经历。

不法分子也不时更换网站链接，只要一个网站被举报，就会快速生成另一个网站，而且套用不同的“投资名号”，例如“SFund”，“SeaOnline”和“Seapro”等。

网上贴文显示，去年便出现冒用冬海集团名义的网站，上个月开始则出现冒用丰隆集团的网站，无论网站设计、排序和投资计划都雷同，不排除是同一个犯罪团伙所为。