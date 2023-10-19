王瑞杰：公共服务部门须助政府 反映民意落实政策

魏瑜嶙

发布 /
发布 / 2023年10月19日 10:55 PM
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰为公共服务领导常年典礼致辞时说：“在这个政治领导层交接的时期，我和我的同事都期望公共服务能够维持卓越和专业的服务精神。”（海峡时报）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰为公共服务领导常年典礼致辞时说：“在这个政治领导层交接的时期，我和我的同事都期望公共服务能够维持卓越和专业的服务精神。”（海峡时报）

字体大小:

新加坡凭借完善且获得人民信任的治理体系，取得了今日的成就。在这个愈加分裂的世界，信任来之不易，要让国家持续成功，政治领导层和公共服务部门须合力落实可反映民意的政策，努力维持良好的治理。

公共服务领导常年典礼星期四（10月19日）举行。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰致辞时说，这些年来，公共服务部门和政治领导层合力推行政策，让新加坡维持杰出表现并取得成功，但这些都不是理所当然的。

他说，在现今这个更加分裂的世界，公共信任在许多国家都受到威胁。身份认同政治的崛起也造成更多社会分歧。王瑞杰说，这让人们不再注重彼此的共同点，以及为了建立社会凝聚力所付出的努力。

他因此认为，现在比任何时候都更须要投资打造良好的治理体系，以及培养优秀的领导层。对外，我国须建立新的合作关系、学习他国做得好的地方；对内，必须维持公共服务和政治领导层之间的信任、加强共同使命感。

“在这个政治领导层交接的时期，我和我的同事都期望公共服务能够维持卓越和专业的服务精神。”

王瑞杰：让民众更多参与政府决策过程

要在这个多变且动荡的世界中拥有更优秀的公共服务，王瑞杰也提出另外两项建议，即继续落实政策、把服务做好，以及让民众更多地参与政府的决策过程。

王瑞杰说，这些年来，各个政府部门都很努力地简化服务程序，通过以人为本的方式来解决问题。

例如，政府在2014年成立了社区事务署，加强跨机构合作，简化公众求助的程序。根据事务署提供的数据，居民对社区服务的满意程度，在2018年至2022年间，维持在72％至75％。

事务署也在淡滨尼推出试行计划，改由一个而非多个承包商管理不同的服务，包括打扫、小规模的设施维修和蚊虫管控等，进而提高办事效率，将解决反馈所用的时间成功减半。

公务员须具备同理心 愿在必要时改变行事方式

除了简化程序，王瑞杰说，公务员也须具备同理心，并愿意在必要时改变行事方式。“我们必须愿意重新设想，以及重新设计政策和提供服务的方式，以便实质性地改善人民生活。”

在民众参与方面，他说，自2012年“我们的新加坡对话会”举办以来，公共服务部门就逐渐增强与民众接触的能力，让我国现在得以更好地推动“新加坡携手前进”运动。相关报告即将发布，各部门须思考如何将报告中的提议付诸实施。

有31人在典礼上受委为公共服务领导和高级领导，另123人加入公共服务领导计划。王瑞杰也借这个机会，感谢于本月退休的两位前常任秘书陈丽芬和罗锦贤。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容