王瑞杰：公共服务部门须助政府 反映民意落实政策

新加坡凭借完善且获得人民信任的治理体系，取得了今日的成就。在这个愈加分裂的世界，信任来之不易，要让国家持续成功，政治领导层和公共服务部门须合力落实可反映民意的政策，努力维持良好的治理。

公共服务领导常年典礼星期四（10月19日）举行。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰致辞时说，这些年来，公共服务部门和政治领导层合力推行政策，让新加坡维持杰出表现并取得成功，但这些都不是理所当然的。

他说，在现今这个更加分裂的世界，公共信任在许多国家都受到威胁。身份认同政治的崛起也造成更多社会分歧。王瑞杰说，这让人们不再注重彼此的共同点，以及为了建立社会凝聚力所付出的努力。

他因此认为，现在比任何时候都更须要投资打造良好的治理体系，以及培养优秀的领导层。对外，我国须建立新的合作关系、学习他国做得好的地方；对内，必须维持公共服务和政治领导层之间的信任、加强共同使命感。

“在这个政治领导层交接的时期，我和我的同事都期望公共服务能够维持卓越和专业的服务精神。”

王瑞杰：让民众更多参与政府决策过程

要在这个多变且动荡的世界中拥有更优秀的公共服务，王瑞杰也提出另外两项建议，即继续落实政策、把服务做好，以及让民众更多地参与政府的决策过程。

王瑞杰说，这些年来，各个政府部门都很努力地简化服务程序，通过以人为本的方式来解决问题。

例如，政府在2014年成立了社区事务署，加强跨机构合作，简化公众求助的程序。根据事务署提供的数据，居民对社区服务的满意程度，在2018年至2022年间，维持在72％至75％。

事务署也在淡滨尼推出试行计划，改由一个而非多个承包商管理不同的服务，包括打扫、小规模的设施维修和蚊虫管控等，进而提高办事效率，将解决反馈所用的时间成功减半。

公务员须具备同理心 愿在必要时改变行事方式

除了简化程序，王瑞杰说，公务员也须具备同理心，并愿意在必要时改变行事方式。“我们必须愿意重新设想，以及重新设计政策和提供服务的方式，以便实质性地改善人民生活。”

在民众参与方面，他说，自2012年“我们的新加坡对话会”举办以来，公共服务部门就逐渐增强与民众接触的能力，让我国现在得以更好地推动“新加坡携手前进”运动。相关报告即将发布，各部门须思考如何将报告中的提议付诸实施。

有31人在典礼上受委为公共服务领导和高级领导，另123人加入公共服务领导计划。王瑞杰也借这个机会，感谢于本月退休的两位前常任秘书陈丽芬和罗锦贤。