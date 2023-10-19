李显龙总理访回教第二大圣城麦地那

正在沙特阿拉伯访问的李显龙总理，星期四（10月19日）前往麦加之后的第二大回教圣城麦地那，并参观当地历史和文化遗迹，包括世界最古老的回教堂库巴回教堂（Masjid Quba）。

这是李总理首次访问麦地那（Madinah）。四面环山的麦地那位于沙特西部，距离首都利雅得700多公里，是先知穆罕默德创建回教初期的政治与宗教中心，同时也是他的安息之地。

在沙特政府的安排下，李总理与随行的外交部长维文医生、主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生等人，前往参观建于7世纪的库巴回教堂。一般相信，这座回教堂的第一块石头，是由先知穆罕默德亲自放置，回教堂则是由他的同伴完成。

李总理一行也参观回教第二大圣寺先知回教堂（Masjid Nabawi）。

李总理（左）也参观位于麦地那的第二大回教圣寺先知回教堂（Masjid Nabawi）。（通讯及新闻部提供）

李总理应沙特王储穆罕默德邀请，从17日至20日到沙特访问。李总理星期四也到新加坡驻沙特大使馆出席招待会，与上百名旅居当地的新加坡人交流。目前有超过400名新加坡人旅居利雅得和吉达（Jeddah）。

李总理20日将在利雅得出席首次召开的亚细安—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，同两个地区的领导人一起讨论如何推进关系，并在绿色和数码经济等新兴领域拓展合作。