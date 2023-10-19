ComLink多面向助低收入家庭改善生活

作为家中主要的经济支柱，柯志贤这些年来靠微薄的收入，抚养三个年幼的孩子。约一年前，他们一家获得社区联系站（ComLink）计划提供的援助，减轻了育儿压力，生活也得以改善。

柯志贤（59岁）与来自印度尼西亚的妻子普尔纳瓦提（Purnawati, 38岁）育有三个年龄介于三岁至六岁的女儿。两人婚后一直租房间住，但小女儿出生后，由于需要更大的空间，他们便搬到盛港一带的二房式租赁组屋。

两年多前，柯志贤因膝盖磨损等问题，没有继续与前公司续约。在失业八个月后，他获聘为执法人员，目前每月的底薪加上加班费有约2000元。

柯志贤受访时说，他在10多年前，曾为了支付与前妻一起出国旅行的费用，欠下债务。他现在每个月须拨出260元偿还贷款，预计还要一年多才能还清这笔债务。

针对租赁组屋家庭需求 提供全面支援

去年，柯志贤一家开始接受ComLink的援助，孩子们在ComLink工作人员林汮鍏（36岁）的协助下，也有机会参加讲故事等增益活动。

同时，林汮鍏也说服柯志贤让孩子报读托儿所，尽早接受学前教育。普尔纳瓦提之前申请成为我国永久居民时，他也协助她准备所需的文件。

当夫妻俩不理解一些援助计划时，林汮鍏会耐心为他们解释。他目前也在帮普尔纳瓦提寻找兼职工作，让她能够补贴家用。

副总理兼财政部长黄循财星期四（10月19日）出席社会服务中心10周年庆祝活动时说，政府将加强对ComLink家庭的援助，包括让ComLink工作人员受训成为家庭导师。这意味着他们不只是协调社会援助服务，而是会同每个家庭合作制定行动计划，并确保他们及时获得所需的援助。

建立良好关系 助受惠家庭达成目标

林汮鍏说：“我们希望通过家访，与受惠家庭交流，更好地了解他们的处境，从而与受益人建立良好的关系，让他们信任我们。我不希望这些家庭觉得我们是在指示他们完成一项任务，因此我会根据他们的情况提供建议、帮助他们，引导他们达成所设下的目标。”

柯志贤说：“ComLink的援助对我们很重要，孩子现在能免费参加不同活动，这对他们的学习有帮助，也能减轻我的经济负担。我希望将来能找到一份薪资更高的工作，让孩子们过上更好的生活。”