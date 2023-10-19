新捷运庆50周年 展出“同行50年”回顾本地公共交通史

从巴士剪票员到高级巴士车长，赵子华（73岁）从1970年开始加入巴士行业，在剪票员的工作被淘汰后，他决定接受巴士驾照培训，转行成为巴士车长。至今已在巴士行业服务了53年，赵子华亲历了本地巴士行业的演变。

赵子华目前是新捷运的高级巴士车长，他受访时忆述，以前的巴士在下雨时常会漏水，没有冷气，经常故障。现在的巴士不但全都有冷气，也更加干净和安全，巴士每个月都会进行维护和保养，确保安全性，也配有无障碍设施，方便轮椅使用者。

他提到，随着科技不断进步，巴士车长须定期接受培训，包括驾驶课程、设备操作培训和安全课程；也学习如何礼貌对待乘客，以及应对道路上的意外状况等。

新捷运在大巴窑巴士转换站举办以“同行50年”为主题的展览和活动，展出一系列旧照片和文物。（林明顺摄）

为庆祝成立50周年，新捷运星期四（10月19日）在本地首个冷气巴士转换站——大巴窑转换站举办以“同行50年”为主题的展览和活动，展出一系列旧照片和文物，回顾50年来公共交通业的进步和创新。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达为展览致辞时说，新捷运不仅每天为超过300万名乘客提供安全可靠的公交服务，也致力于改善公交的环境可持续性，以及确保公交系统的包容性。

上述展览也将在港湾地铁站、淡滨尼巴士转换站、小印度地铁站、勿洛巴士转换站及实龙岗地铁站举行。

此外，新捷运也承诺筹集至少32万元，支持公益金，支援有需要的社群。作为筹款活动的一部分，新捷运在9月举办线上慈善挑战，参与者通过跑步和步行完成任务，揭示有关新捷运的趣闻。新捷运为每名参与者捐赠5元给公益金，当所有参与者的跑步或步行距离累积达到5万公里时，新捷运也额外捐赠5万元。公众也可上网捐款，新捷运将根据筹得款项，提供一元对一元的捐款，上限为7万5000元。