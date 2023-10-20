东陵福重新发展 将建5500组屋单位及熟食中心等

女皇镇一带的东陵福将重新发展，包括建造结合组屋、商店、综合诊疗所、熟食中心和巴刹在内的综合发展项目，为这个老区注入活力，同时保留那里的建筑特色及部分旧组屋，尽可能留住街坊熟悉的旧日情怀。

重新发展工程完成后，东陵福（Tanglin Halt）将增添多达5500个新组屋单位。

根据计划，综合发展项目将坐落于东陵福邻里中心原址，目前仍在运作的东陵福巴刹就在这个地段内。工程将分两个阶段展开，明年下半年展开的第一阶段工程将先建造熟食中心和巴刹，待摊贩迁入后，当局才在巴刹原址展开第二阶段工程。

除了新组屋单位，综合发展项目也将有商店和社区设施，女皇镇综合诊疗所也会搬过去。

综合发展项目的广场将保留旧邻里中心开阔的社区环境。（建屋局构想图）

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期四（10月19日）为建屋发展局的PEAK论坛开幕时，公布东陵福的重新发展计划。

设计融入旧建筑元素 保留东陵福特色

东陵福于2014年获选加入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS），受影响的家庭有约3480户，是历来最大规模的SERS项目。选择附近杜生区替代组屋的居民已迁入新居，当局也已拆除部分旧组屋。

不过，新加坡改良信托局（Singapore Improvement Trust）于上世纪60年代在那里建造的部分旧组屋将获保留。陈杰豪透露，第69座和70座组屋将赋予新生命，继续为社区服务。据了解，当局尚未确定总共会保留多少座组屋。

新加坡改良信托局建造的旧组屋，有一部分将获得保留；图右边的两座组屋已确定会被留下。（谢智扬摄）

因这里拥有具特色的10层楼旧组屋，东陵福也俗称“十楼厝”。为了凸显这段历史，在铁道走廊（Railway Corridor）前兴建的新组屋，也将只有10层高。

这两座10层高的组屋在预购组屋项目Tanglin Halt Cascadia范围内，分别为第74B和75B座。这项目已于本月开放供公众申购。

重新发展计划将为东陵福增添多达5500个新组屋单位，包括明年推出的单位。明年的新单位是综合发展项目的一部分。

建屋局设计综合发展项目时，将融入东陵福的旧建筑元素，例如旧联邦通道熟食中心的六边形设计、仍在运作的东陵福巴刹的桶形拱顶，以及旧邻里中心广场开阔的社区环境。

东陵福巴刹将拆除，但巴刹的桶形拱顶将融入新综合发展项目的设计里。（谢智扬摄）

当局也将调整联邦通道的部分路段，挪出空间来铺设脚踏车道和人行道，鼓励居民绿色出行。联邦地铁站和铁道走廊之间也将辟设一个直线公园，方便公众往来这两个地点。

陈杰豪致辞时指出，东陵福满载着许多老街坊的珍贵回忆。当局引进新设施为这一区注入活力，同时也确保留住那里的历史和成熟的大树。

“我们会小心地展开重新发展计划，特别花心思来尽量留住东陵福的历史。”

东陵福目前有两批屋龄约为三年和10年的预购组屋，按照明年下半年实行的新组屋分类框架，这些组屋将相当于标准组屋；本月初推出的Tanglin Halt Cascadia则为黄金地段组屋。在这面积不大的区内有不同分类的组屋，屋主须遵守的限制也不同。

针对这点，陈杰豪受访时说，公众在申购组屋时，就知道售价和所须遵守的限制。他强调，政府实行新组屋分类框架的目的是让各个收入群体都有能力拥有自己的住屋、让每个市镇保持良好的社会组合，并确保制度对人人公平。