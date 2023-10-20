黄循财：通过社区联系站计划 更有效援助弱势家庭提升社会流动

我国社会阶层化现象已有加剧的初步迹象。过去，租赁组屋住户大多是较年长者，如今越来越多是有年幼孩子的家庭，而且他们住在租赁单位的时间也越来越长。

政府准备通过更有效的社区联系站计划，加强对弱势家庭的援助，进一步提升他们的社会流动性，包括在维持就业及存钱购屋等方面，为努力向上的家庭提供更多支持，确保没有家庭会永久处在社会底层。

副总理兼财政部长黄循财星期四（10月19日）出席牛车水民众俱乐部举行的社会服务中心10周年庆祝活动时，宣布这个消息。他在致辞时说，政府过去一年展开“新加坡携手前进”运动，与民众交流的过程中，已在研究这个令人关注的社会阶层化（social stratification）现象。政府向社工等多个群体征询意见，探讨如何在顾及低收入家庭的尊严和个人能动性的情况下，更好地协助他们改善生活。

“换句话说，政府希望做更多，但我们希望以一种能够赋予这些家庭力量的方式去做。”

黄循财强调，过去10年，我国在缓解社会不平等方面取得进展，但政府希望做得更好。政府在制定政策方面，已倾向给予低收入群体更多支援，接下来也会继续这么做。

“除此之外，我们要确保新加坡没有任何家庭永久困在底层阶级。这意味着，我们必须做更多，不只是援助家长，也要确保他们的孩子及早拥有全面且公平的发展机会。”

社会及家庭发展部最早在牛车水和惹兰勿刹设立社会服务中心，目的是更好地与社区伙伴协调社会服务，支援面对较复杂挑战的家庭。全岛目前有24家社会服务中心。

社会服务中心自2019年起逐步推展社区联系站（ComLink）计划，目的是针对育有孩子的租赁组屋家庭的需求，进一步提供更深入和全面的支援。社区联系站如今已扩大至全岛有租赁组屋的市镇。受惠家庭目前约1万4000户。

培训ComLink工作人员成为家庭导师

接下来，政府会加强对ComLink家庭的援助。首先，政府将培训ComLink工作人员成为家庭导师（Family Coaches）。他们不只是协调社会援助服务，也会更密切地引导每个家庭制定行动计划、鼓励他们实现目标，以及确保他们及时获得所需要的援助。政府给予的额外援助，将与这些家庭和家庭导师联合制定的行动计划联系起来。

例如，对于那些付出努力，在维持稳定就业、存钱购买自己的组屋，以及确保孩子接受学前教育等方面取得进展的家庭，政府会考虑给予他们更多或更长期的援助。

黄循财指出，家庭导师可通过这些额外援助，鼓励和推动受惠家庭继续力争上游。

“随着这些家庭朝更长远目标迈进，额外的援助将帮助他们缓解短期的经济压力。”

另一方面，黄循财也呼吁公众和企业挺身而出，为提升弱势家庭尽一分力，包括担任友伴义工，以及通过捐助资金、提供导师计划、就业或实习机会，协助弱势孩童扩大人脉和社会资本。

政府也在探讨通过其他方式，为有孩子的低收入家庭提供更多援助，包括研究如何提升他们的工资和退休收入等。即将发布的新加坡携手前进运动总结报告，会针对有关措施提出一系列建议。

黄循财说：“总的来说，我们有很多事情要做。我们会采取大胆措施，协助较低收入新加坡人提升，维持新加坡的社会流动性。”