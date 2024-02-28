职总吁政府尽早公布 何时再调高退休年龄与重新雇佣年龄

全国职工总会呼吁政府尽早公布，何时进一步调高法定退休年龄和重新雇佣年龄，并给予企业和雇员合理的时间做好准备。

职总副秘书长王志豪星期二（2月27日）在参与新财年政府财政政策辩论时，发出上述呼吁，并建议在2026年再次调高有关年龄。

李显龙总理2019年在国庆群众大会上宣布，政府全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，即在2030年前分阶段将原有的62岁法定退休年龄调高到65岁，以及将67岁重雇年龄提高到70岁。

政府已在2022年7月，将法定退休年龄及重新雇佣年龄延长一年，至63岁及68岁。依照以往延长一年的做法，下一次调整后，法定退休年龄及重新雇佣年龄，将分别为64岁及69岁。政府尚未宣布将在何时调整有关年龄。

每10名受访者 超过八人希望继续工作

王志豪说， 职总去年在“同心同行共创未来”对话会上询问年长雇员，他们到了现有63岁的法定退休年龄时，想要做什么。每10名受访者中，有多达8.5人希望继续工作；有六人希望可继续从事现有工作，或留在已累积经验和价值的行业。

“许多人问政府何时会宣布，再度调高法定退休年龄和重新雇佣年龄。因为目前的年龄，与到2030年的65岁退休年龄和70岁重雇年龄的目标，仍有一段差距。”

也是国防部高级政务部长的王志豪指出，在所有居民雇员中，55岁及以上者占超过四分之一。他乐见政府宣布多项协助年长雇员的措施，如调高年长雇员公积金缴交率、加强退休户头配对填补计划和乐龄补贴计划等，但他认为，协助年长雇员有足够储蓄应对退休的最有效方式，始终是增加工作年限。

除了生活费上涨压力 年长雇员也担心技能过时缺乏培训机会等

除了面对生活费上涨的压力，年长雇员也反映其他担忧，包括须培训以掌握新技能、现在技能有过时风险，以及与年轻雇员相比，他们相对缺乏接受培训提升技能的机会。

王志豪说，这类问题须妥善解决，年长雇员继续工作和储蓄养老的目标，才不会因为人口结构和大环境不断变化而受到影响。

多名工运议员也为上班族及平台人员请命。白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩呼吁，是时候让推行灵活工作安排，成为职场新常态，及为有意转换跑道的平台人员，提供更多培训相关的援助。

拉丁马士区议员杨益财说，职总将与各政府部门合作，为熟练技工和从事必要服务的雇员，制定职业发展模式 。