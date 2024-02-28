综合医疗保健人员四年增25%至7500人

我国综合医疗保健人员过去四年增加了25%，卫生部将继续与各机构合作，吸引并留住这个领域的人员。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤·玛赞星期二（2月27日）在国会回答议员严燕松（阿裕尼集选区）有关综合医疗保健人员（Allied Health Professionals，简称AHP）的询问时说，执业放射诊断师、职业治疗师、物理治疗师、放射治疗师和言语治疗师的总数，从2019年的约6000人增至2023年的7500人，增加了25%。

她指出，公共医疗保健领域的AHP流失率在2018年是8.9%，到了2022年略升至11.6%。在社区护理领域，AHP的流失率从2018年的17.7%降至2022年的11.3%。

与其他医疗人员的流失率相比，AHP的流失率高于医生和护士。

拉哈尤指出，本地医疗行业正在发生变化，包括推出健康SG计划（Healthier SG）和乐龄SG计划（Age Well SG），AHP必须在其中发挥作用。在过去10年里，AHP相关课程的收生人数从270人增至500人。“综合医疗保健人员包含许多不同类型的专业，提高技能并确保每个专业都有足够的人才，是我们努力的方向。”

她说，AHP须有良好的职业前景和发展机会、有利的工作环境，而且薪资必须具有竞争力。“卫生部将继续与公共医疗集群、社区护理组织和高等教育机构合作，培训、吸引并留住AHP。”

对于想中途转业成为AHP的本地人，拉哈尤说，高等教育机构提供相关的课程与培训，以增强这方面的人才供给，同时提高AHP在社区护理领域中的地位。

此外，对于有意在新加坡发展并融入的外籍AHP，当局会考虑让他们成为永久居民。