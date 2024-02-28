公用局与美国企业大学合作 大士将建全球最大海洋脱碳厂

我国公用事业局与美国大学和美国公司合作，在大士兴建全球最大的海洋二氧化碳去除厂，建成后预计每天可从海水和大气层去除10公吨的二氧化碳。

美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）、美国公司Equatic（前称SeaChange）和我国公用局星期二（2月27日）发出联合文告称，在接下来的18个月，来自UCLA碳管理研究所（Institute of Carbon Management），以及Equatic的研究人员和技术专家，将在位于大士的公用局研究与发展设施，兴建全球最大的海洋二氧化碳去除厂（ocean-based carbon dioxide removal plant）。

新厂名为“Equatic-1”，耗资2000万美元（约2689万新元）建造，所采用的技术曾于2021年的宜居挑战（The Liveability Challenge）中夺冠，去年已在洛杉矶和新加坡完成试点计划。

电解淡化厂所取海水 每日脱碳10公吨

去除二氧化碳的技术，是用电解处理公用局海水淡化厂提取的海水，以引发一连串的化学反应。含有二氧化碳的海水会分解成负碳氢（carbon-negative hydrogen）和氧，二氧化碳则会转化成钙和镁基的碳酸盐等封存至少1万年。由于碳酸盐是一种非活性的物质，它的存在就好比自然存在于海洋中的贝壳。

Equatic目前在大士的海洋二氧化碳去除厂，每天能去除0.1公吨的二氧化碳；新厂落成后，去除二氧化碳的能力料提升至每天10公吨，而且还能生产近300公斤的负碳氢。若这一项目成功，Equatic将把技术商业化，在全球推广。

Equatic联合创办人丹丁·西蒙内蒂（Dante Simonetti）说，去年在新加坡投入运行的试点厂提供了关键的表现数据，以证实二氧化碳的去除率、氢气的生产率，以及相关的能源需求，有助确认新厂的设计和工程。

公用局首席工程与科技官彭志明说：“公用局很高兴能进一步同UCLA和Equatic合作，一同研发一种能与公用局海水淡化厂实现协同作用的方案。我们坚信能与学术界和私人领域合作，透过技术发展应对气候变化带来的挑战。”

目前本地每天用水量约为4.4亿加仑，到了2065年预计需求会增加近一倍；公用局的碳足迹也会相应上升超过两倍，二氧化碳排放量从目前的27万9000公吨，增至约100万公吨。

为降低碳足迹，公用局三管齐下，即通过以太阳能替代碳基能源、减少碳排放量和消除碳排放，实现最迟在2045年达到净零排放的目标。

减少淡化海水所涉碳足迹 还能产氢当绿能源

南洋理工大学土木与环境工程学院教授伍文桢受访时说，淡化海水须靠电力运作，会排放二氧化碳，新厂能减少过程所涉及的碳足迹，还能生产氢气作为绿色能源，对环境有益。不过，新厂的技术也须动用能源来完成电解等程序，也会排碳。他“希望随着科技发展，从淡化海水到去除海洋二氧化碳，两个系统都能实现碳中和”。