就技能创前程培训补助使用率 王瑞杰促工人党提改善建议

与其悲观看待技能创前程培训补助的使用率，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰促请工人党议员提出好建议，并表示他会愿意考虑。

王瑞杰星期二（2月27日）在国会辩论政府财政政策时发言后，工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）和林志蔚（盛港集选区）就技能创前程培训补助提问，引起短暂交锋。

严燕松提出扩大补助范围 用于人工智能工具费用

严燕松说，技能创前程培训补助自2015年推出以来，每10人中有七人还未使用这项补助。他问王瑞杰会否考虑扩大补助的使用范围，除了补贴课程费用，也用于提供更多机会，让学生和员工使用精深科技工具如人工智能。

王瑞杰提到，目前已有系列的课程供报读。再说，在探讨业界转型和员工需求时，须确保培训和实践同时进行。员工主动接受培训提升自己是好事，但要是能与公司配合，效益会更大。

严燕松之后澄清，他指的扩大范围是允许补助用来补贴使用人工智能工具的费用。对此，王瑞杰说，要是有具体的建议，教育部和人力部会纳入考量。

林志蔚指出，他没有否认技能创前程培训补助计划的潜在好处，但数据显示这项补助的使用率较低。在这方面，政府会如何鼓励更多人使用补助，达成协助员工掌握新技能的目标。

“又或是，这凸显员工还是对这个计划的好处存疑？”

王瑞杰回应，他希望林志蔚不是悲观主义者，而在看待事情时，能以杯子半空或半满的角度去理解。在对待不同群体的员工时，要采取不同的做法。

王瑞杰：学习的关键是态度 重点是培养热忱与乐趣

他提到，我国需要不分阶级，协助所有人包括公司总裁提升技能。他乐见我国逐步做到这一点。

“与其说我存有怀疑，我悲观，要是你有好的建议让我们做得更好，那就发挥积极有建设性的作用。你（林志蔚）是名教授，应该清楚这点吧。发挥你的作用，扮演好团员的角色……要是你有好的建议，我愿意把它们纳入考量。”

林志蔚说，他已经在国会提出多个建议，但要是收到不同政府部门的邀约去参加这类讨论，他乐于参与。

王瑞杰回说：“你不需要邀请也能提出建议。你不是来自工人党吗？”

他表示，朝野双方都针对员工课题提出看法，大家都是关心新加坡人，也希望尽力为国人服务。总的来说，学习的关键的是态度，重点是如何鼓励大家，不论老少，培养对学习的热忱和乐趣。