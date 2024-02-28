假警视频行诈 客工痛失3400元

接到身穿警服的“警官”视频电话，对方称要确认银行户头未有非法转账，客工一时昏头，提供所有资料，结果痛失3400元。

来自印度的达斯（31岁）告诉《新明日报》，自己来新加坡工作了四年，在电子锁销售公司担任安装师，没想到却在上星期天（2月25日）不慎坠入假冒政府官员的骗局。

“当天下午我接到一通视频电话，对方身穿警服，自称是新加坡警员。他说最近本地有许多银行转账问题，因此需要我的银行和护照资料来核实，确定我的户头没有问题。”

对方出示“警证”博信任

达斯说，其实当时有起疑心，因此曾经追问过几次对方是不是真的警察。

“他见我怀疑他，就给我看他的‘警证’，还一直说只是要确认我的户头没问题。当时我被他说昏头，就把资料给他了。”

在挂掉电话后不久，达斯就收到电邮，通知他有几次未授权的转账。

“第一笔是1400元，第二笔是1900元，第三笔是100元，总共转走3400元。”

随后达斯联络不上这名“警官”，只能报警。

达斯任职的公司My Digital Lock过后将员工的经历和报案纸上载到脸书警惕他人。

该公司老板郑锦通（34岁）称，达斯在被骗后才将事情告诉他。

“可能他是外国人，所以面对‘警员’时有点害怕，不敢不遵守，最后被骗。”

他也表示，心疼员工辛苦钱就这样被骗走。“我希望他能找回钱，如果不行，我多少会帮他一点，让他生活不会太辛苦。毕竟他也是背井离乡来这里讨生活。”

警方受询时证实报案，案件正在调查中。

完整报道，请翻阅2024年2月28日的《新明日报》。