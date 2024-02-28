本地首起 女佣涉用TikTok替阿窿打广告被控

本地首起！警方三个月内接获10多起通报，指43岁女佣协助阿窿在TikTok上打广告，进行非法放贷活动，女佣落网后星期三（2月28日）早上被控。

警方星期二（27日）发文告指出，他们在去年6月到8月期间，接获超过10起报案，指有一个TikTok账号在为非法放贷活动做宣传。刑事侦查局（CID）人员随后展开调查，揭发了该账号背后的女子。

该女子是43岁的艾达·尤利亚蒂（音译，Ida Yuliati），她来自印度尼西亚，在本地当女佣。她涉嫌协助非法放贷商，使用自己的TikTok账号，为他们打放贷广告。

她星期三早上面对一项协助非法借贷的控状。

控状显示，被告在去年6月14日到25日期间，于威京逊路（Wilkinson Road）协助两名非法放贷商“山姆”和“约翰”，在TikTok上载20则广告贴文。

被告面控时表示有意认罪。

案展到3月12日进行审前会议。

根据放贷人法令，进行或协助非法借贷一旦罪成，初犯者将面临最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑。

警方强调，将继续对那些参与大耳窿生意的人采取严厉执法行动，包括为他们在社交媒体上宣传放贷活动的人。无论在里头扮演什么角色，都将会面临法律制裁。

那些协助或是向非法放贷商贷款的客工或女佣，也可能将被遣返回国，以及被禁止在新加坡工作。

警方也和有关当局以及伙伴，如人力部和非政府组织合作，教育女佣和客工不要向无牌放贷商借钱，以及让他们知道涉及大耳窿活动的严重性。警方也提醒公众，远离大耳窿，不要以任何方式为他们工作或协助他们。雇主也可提醒女佣或客工，远离无牌放贷商，不要以任何方式为他们工作。

若是公众怀疑或知道有任何人可能参与阿窿活动，可拨打999或拨打“X-Ah Long”热线：1800-924-5664通知警方。

完整报道，请翻阅2024年2月28日的《新明日报》。