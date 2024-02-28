不够钱付款亮螺丝起子图袭老板还推倒路人 男子判监15个月

不够现金付款与店家起争执，中年汉拿出螺丝起子攻击女老板，在逃离时还推倒拦路的路人，现在被判入狱15个月。

被告陈培明（49岁，译音）面对一项使用武器蓄意伤人和一项蓄意伤人导致他人重伤的控状，他星期三（2月28日）在国家法院认罪。

这起事故发生在2023年7月19日傍晚，地点在幸运牛车水大厦。

根据案情，被告事发当天傍晚约5时半到商场闲逛，经过一家健康和美容水疗中心时，被门外广告吸引，再加上女老板（50岁）招揽，与后者谈好价钱后决定做面部护理。

护理结束后，被告发现身上现金不够，便说要到附近的提款机提款。老板听后提议，要被告将手机留下作抵押，但被告不同意，两人接着起了争执。

岂料，被告在争执过程中，突然从口袋拿出一把约15公分的螺丝起子，往老板头部挥去，好在后者成功躲开，两人随即爆发肢体冲突。被告在手指被咬后逃离现场，老板见状大声呼救，引来附近店家和保安人员。

拦路大叔遭被告推倒 撞到后脑勺脑内出血

这时，一名59岁大叔正好在幸运牛车水的天桥，他听到求救声后，见到被告跑出商场，正朝他的方向跑来，便张开双臂，身体左右移动，阻挡被告的去路。谁知，被告竟推了大叔一把，导致后者摔倒，撞到后脑勺后，耳鼻开始流血。

两名受害人随后被送往医院治疗，女老板的伤势较轻，她的头部有一厘米挫伤、锁骨和脖子有抓痕，以及一颗牙齿松动。大叔急性脑出血、乳突骨骨折，接受紧急手术后，在重症监护室留医。他在85天后出院，但走路时仍需要协助。

新加坡警察部队当天接获报案，隔天晚上在被告住家逮捕他。

控方指出，被告在没有被激怒的情况下犯罪，企图用螺丝起子攻击女老板头部，还导致大叔脑内出血，建议法官判被告坐牢16个月至20个月。

被告律师求情时说，被告并非预谋干案，没有持续攻击女老板，事后也配合警方调查，恳请法官轻判。