从事物理治疗17载 如今带领小组培训社区医疗人员　

从事物理治疗工作不仅是为了帮助病患康复，也希望协助培训更多社区中的物理治疗人员，为有需要者提供更多便利。

吴雪婷（39岁）自2007年起就在陈笃生医院从事物理治疗工作，目前担任首席物理治疗师。她受访时说，2002年等待A水准成绩放榜时，决定到陈笃生医院当临时治疗助理，以更了解物理治疗的工作。“在医院工作的那几个月，我看到病患接受物理治疗后康复许多，激起了我的兴趣。我觉得它可以帮助很多人康复，也能改善他人的生活，是一份有意义的职业。”

大学毕业后，吴雪婷重返陈笃生医院，专门从事肌肉骨骼物理治疗工作。她目前也在领导几个项目，包括与另一名同事共同领导国立健保集团的综合医疗保健（Allied Health）肌肉骨骼工作小组。她说，小组于2022年4月成立，目的是为了与其他医疗机构的工作小组就肌肉骨骼的护理事宜保持一致，并为社区护理人员提供培训。

吴雪婷说，各小组与病患和临床医生进行访谈后发现，一些包括综合诊疗所在内的社区物理治疗人员可能对肌肉骨骼病况不熟悉。因此，各小组共同制定了肌肉骨骼护理培训计划（Musculoskeletal Skill Up），为社区的物理治疗人员提供培训，让护理地点更靠近患者住家。首批培训计划的学员，将于3月23日在国立健保集团举办的肌肉骨骼日毕业。

吴雪婷说：“我们意识到，如果希望将这方面的护理带到社区中，就必须提升这些护理人员的技能，让他们掌握照料病患所需知识。”

从事物理治疗工作17年，吴雪婷鼓励对这份职业有兴趣的人，通过实习或做义工加深了解。“当临时治疗助理让我受益很多，它促使我找到了对这份职业的热忱。我认为如果没有这样的观察和经历，就很难完全理解这份职业。”