馨乐园涉虐童案前教师被加控五罪 共有四孩童受虐

馨乐园幼儿园前教师因涉嫌虐待另外三名孩童，包括强行灌水、用书本拍打孩童臀部等，被加控五项罪名。连同早前的控状，共有四名孩童受虐。

被告林敏（34岁，译音）原本面对一项抵触儿童与青少年法令的控状，指她于2023年6月30日下午在幼儿园虐待一名23个月大的女童，强行要她躺下并往她嘴里灌水。

案件在星期三（2月28日）过堂时，控方加控她三项抵触儿童与青少年法令和两项使用刑事武力的罪名。

为保护受害孩童，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露受害人身份的资料，包括案发地点。

往嘴里灌水 用书本拍打孩童臀部

控状显示，被告涉嫌在2023年6月27日至30日期间，粗暴对待一名三岁男童，包括强迫男童躺下，以及当男童躺下时强行把奶瓶塞入他嘴里。

另外，被告也被指在2023年5月2日，强制一名三岁女童坐在椅子上，往她嘴里灌水；被告还涉嫌在同年6月28日，用书本拍打另一名两岁男童臀部，前后五下。

结合被告目前面对的控状，共有四名年龄介于23个月至三岁的孩童在被告执勤期间受虐。

案件展期至3月1日进行审前会议，被告目前以1万5000元保释在外。

据《联合早报》早前报道，馨乐园在2023年8月传出发生教师粗暴对待孩童的事件，馨乐园事后委任独立调查委员会审查事件，幼儿培育署评估调查报告后认为，馨乐园在员工培训和监督方面失责，因此被罚1万元，两间分院的执照有效期也从36个月缩短为六个月。

虐待孩童一旦罪成，可判坐牢最长八年，或罚款最高8000元，或两者兼施；使用刑事武力若罪名成立，则可判坐牢不超过三年，或罚款不超过1500元，或两者兼施。