黄循财：临时财务援助计划非失业救济金

政府正在策划推出的临时财务援助计划，是协助非志愿失业者求职重返职场的援助计划，不是失业救济金。

副总理兼财政部长黄循财星期三（2月28日）在国会总结新财年政府财政政策辩论时说，政府曾考虑是否将援助计划当成保险计划来实行，但要让保险计划发挥作用，就需要全民包括雇主和雇员参保，这可能导致企业成本进一步增加，这么做不可行。政府因此决定使用税收来资助有关计划。

他说：“换句话说，如果你面临失业挫折，我们所有人——纳税人和政府都会帮你重返职场。”

黄循财本月16日发表2024年财政预算案声明时，宣布政府正在规划上述临时财务援助计划，相关细节今年较迟时候公布。

黄循财说，这项计划专门帮助中低收入的非自愿失业者，为他们提供临时财务援助，鼓励他们在需要时接受培训，或协助配对新工作。

去年10月公布的“新加坡携手前进”报告指出，政府在设计这项新计划时会参考各国做法，确保不会过于慷慨给予失业福利，以致有人宁愿继续失业，也不要重返劳动市场。

针对工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）询问有关援助的期限、是否可持续及对财政的影响，黄循财说这项计划不会在今年实施，因此不影响2024财政年预算。

他说，政府将在日后公布更多细节，包括计划对财政的影响。届时，国会可对有关计划是否可持续、对财政的要求等，进行全面辩论。

前进党非选区议员潘群勤询问，援助计划是否包括所有雇员，黄循财回应说在考虑援助中、低收入雇员，但关于收入的定义等细节，会在适当时候公布。