涉骗公司565万元加密货币和转移赃款 女职员被控44罪

涉嫌在为加密货币公司处理雇员薪金支出程序的过程中，挪用公司总值565万元的加密货币，购买名牌包和马赛地轿车等奢侈品，31岁女子在欺骗和转移赃款等罪名下被控。

被告何凯芯（31岁，译音）星期三（2月28日）被控34项包括贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、欺骗，以及向公务员提供假资料的罪名。

新加坡警察部队星期二（2月27日）发文告说，警方于2023年2月28日接到报案，指一家公司总值420万美元（约565万新元）的泰达币（USDT），于2022年5月至8月间被一名女员工挪走，存入她的加密货币钱包户头。

警方调查显示，何凯芯挪走公司的泰达币后，用这笔不义之财购买各类物品。警方展开调查后，扣押了她的一双拖鞋、一副太阳眼镜、一个名牌包和一辆马赛地轿车作为证物。

据《联合早报》早前报道，何凯芯是新加坡公司WeChain Fintech的雇员，负责为ByBit提供雇员薪金支出程序的服务，包括把加密货币转到不同员工的数码账号。ByBit在发现账户有异常支出后起诉何凯芯。

根据控状，何凯芯欺骗Wechain Fintech财务部门，指公司拖欠数人泰达币，骗公司把泰达币转入指定的加密货币钱包户头。她也以签约奖励和补假为由，欺骗财务部门支付11万7238元给她。

案展3月27日再过堂 被告获准以50万元保释

被告被指将泰达币转到其他钱包户头，以及把兑现泰达币所得汇入其他银行户头，或用来支付车行和女佣中介等开销。

案件展期至3月27日再度过堂，被告获准以50万元保释。

据高庭早前发出的判词，ByBit是一家经营加密货币交易平台的公司，向来以传统货币及加密货币来支付员工薪金。2022年5月31日至8月31日，ByBit发现公司有不寻常支出，付了大约420万美元泰达币给四个数码账号。

何凯芯称，这些支出是支付ByBit员工的薪金，但公司进一步调查后发现，四个账号的持有人都是何凯芯，她还曾把属于公司的11万余元法定货币（fiat currency）转进她的个人银行户头。

ByBit起诉何凯芯后，高庭法官去年7月裁定加密资产在法律上可被承认为“无体财产”（thing in action），就是可以在法律上追讨持有权的非实体财产，何凯芯因此必须将这些加密资产归还。

谎称“表哥”偷用电脑转移加密资产 四账号不属于自己

判词揭露，在发生可疑的加密资产转移事件后，何凯芯还购买了总值3万元的奢侈品，以及一辆价值36万余元的新车。她也取消了原本在进行中的预购组屋申请，买下一套价值370万元的永久地契顶楼公寓。

当被ByBit质问时，何凯芯辩称是表哥偷用她的电脑转移加密资产，收到泰达币的四个账号是表哥的；何凯芯还面对一项向警员提供假资料的控状，指她在2023年4月10日到11日，向警方谎称有个叫张杰森（译音）的表哥，在未经她允许的情况下擅自更改文件。

诈欺罪名若成立，可面对最长10年坐牢和罚款；提供虚假信息若罪成，则可被判坐牢最长三年，以及罚款1000元，或两者兼施；非法转移财产一旦罪成，可被判坐牢最长10年，以及罚款最高50万元，或两者兼施。