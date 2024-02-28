谎称因冠病疫情失业骗补贴 女子判监七个月

32岁女子利用几家前公司的信笺抬头伪造文件谎称因疫情失业，欺骗社会及家庭发展部发放2600元补贴。女子也为丈夫提交虚假申请，骗取当局500元援助金，结果被判坐牢七个月。

被告诺卡吉玛面对五项欺诈和三项伪造证件作欺骗用途的控项，她早前承认其中三项控状，余项则交由法官星期三（2月28日）下判时一并考虑。

案情显示，被告2020年12月起在经营餐饮业的公司Deelish Brands当人事部执行人员，月薪3000元。由于工作所需，被告可以使用公司的信笺。

被告在隔年3月自愿离职，但事后利用前公司信笺伪造裁员信和附上经理的电子签名，提交给社会及家庭发展部，以此欺骗当局发放给她2100元的冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant）。

冠病疫情复苏补贴是政府于2021年推出的援助计划，为支援在疫情期间失业、被迫放无薪假或收入严重减少至少三个月的中低收入者和自雇者。

被告后来在2021年7月到经营索具业务的公司Sin Chew Woodpaq当人事部执行人员，月薪3100元，同年8月24日辞职。

被告故技重施，离职后同样擅自使用这家公司的信笺伪造裁员信，向当局申请补贴，但这次未得逞。公司经理接获当局询问，得知被告所为，报警处理。

谎称丈夫因冠病疫情失业 诱导当局发援助金

法庭文件显示，除了骗取补贴，被告也早在2020年，为丈夫向当局提交短期援助基金（Temporary Relief Fund）申请。她谎称丈夫因冠病疫情失业，诱导当局发放500元援助金给丈夫。

短期援助基金是政府于2020年推出的援助配套，以协助因冠病失业或收入下跌至少三成的本地公民或永久居民，给予一次性500元援助金，帮助他们渡过难关。

根据控状，被告当时也为自己申请这项援助配套，谎称自己收入下跌至少三成，骗取500元援助金。