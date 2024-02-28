盗刷两人信用卡 前机场辅警判监13个月

把捡到的信用卡据为己有，前机场辅警盗刷超过1900元，四天后又从公众捡到的钱包里抽出信用卡，盗刷700多元买生日礼物给妻子。前辅警知法犯法，换来牢狱之灾。

被告龚春永（译音，46岁）事发时是机场辅警。他面对欺诈和严重失信等六项控状，星期三（2月28日）在国家法院承认其中三项，法官将余项纳入考量后判他坐牢13个月。

案情显示，在2023年7月19日，刚值完班的被告走回控制室时捡到一个钱包，随即放进口袋。

被告盗刷超过1900元，用来购买两只手表、一条婴儿脚链、一辆脚踏车和一些家居用品。（警方提供）

他在回家途中打开钱包，发现里头有120新西兰元和两张信用卡。被告萌生贪念，取出信用卡和现金后将钱包丢弃。

庭上透露，被告在同一天便盗刷其中一张信用卡，花了约1967元买了两只手表、一条婴儿脚链、一辆脚踏车和一些家居用品。

信用卡持有者后来发现有多次未经授权的转账交易，于是报警。据《联合早报》之前报道，警方展开调查后锁定被告，于2023年10月9日将他逮捕。

调查显示，被告在7月19日盗刷他人的信用卡，四天后又再次盗刷另一人的信用卡。

第二起事故发生在2023年7月23日，一名好心公众在机场捡到钱包，交给被告。被告打开钱包检查，趁好心公众没注意时拿走钱包里的信用卡。被告跟着若无其事地把钱包还给公众，指示后者把钱包交给服务柜台。

同一天，被告到珠宝店盗刷726元为妻子买生日礼物，过后把信用卡丢弃。

控方指出，身为辅警，被告用其他人委托于他的信用卡犯罪，甚至在偷走信用卡后指示公众上交钱包，使无辜的公众面临卷入犯罪行为的风险，因此有必要予以被告阻遏性的刑罚。

被告没有聘请律师，他通过通译员求情时说，他是家中唯一的经济支柱，妻子之前也因误坠骗局损失5万元，家里经济情况紧张，希望法官轻判。