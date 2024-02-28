转用新易通卡成人乘客 3月中起可领新替代卡

从3月18日起，早前因政府宣布停用储值卡式票务系统，而转用“新易通”服务的成人乘客和优惠车资卡用户，可到新易通售票处免费领取新的储值卡式票务卡。

陆路交通管理局星期三（2月28日）发文告说，在1月9日至22日，从成人储值卡式票务（card-based ticketing，简称CBT）系统转用新易通（SimplyGo）的成人乘客，可在3月18日至6月30日，到全岛任何44个新易通售票处领取新的CBT卡。

新易通卡序列号最后一个号码 对应不同领卡时段

为确保领卡过程井然有序，缩短等候时间，陆交局将分不同阶段，让用户到售票处领卡，时段会根据用户新易通卡序列号的最后一个号码安排。如果用户无法在规定时间领卡，可延后从4月29日起到任何售票处领取。

陆交局呼吁公众根据指定时间段取卡，并提醒早上8时至9时30分，以及傍晚5时至7时是尖峰时段，可能出现人龙，等候时间会比较长。

在高峰时段，售票处会着重发出新CBT卡，以加快领取新卡的过程；其间，用户若要用到充值卡等服务，可通过售票机完成，服务大使会在场协助。所有售票处也会在3月18日至5月26日之间延长营运时间。

优惠车资卡用户将于4月1日至5月31日 通过邮寄收到CBT替换卡

约6万7000个优惠车资卡用户，包括年长者、就业优惠车资计划受益者和残障者，以及成人月票使用者，在1月22日或之前转用新易通，他们将从4月1日至5月31日收到CBT替换卡。

由于优惠车资卡用户须与通联（TransitLink）注册住家地址，因此替换卡会在4月1日至5月31日，通过邮寄分发，让年长者和残障者更容易拿到新卡。用户之后可选择继续用新易通，或改用CBT替换卡。

为确保每一个优惠车资卡用户只持有一张有效的优惠卡，如果他们决定改用回CBT卡，须携带身份证、现有的新易通卡，以及新的CBT卡，在12月31日前到新易通售票处启动新卡。售票处的工作人员会协助把新易通卡的余额，转入新的CBT卡。

此外，1月9日至22日购买NETS预付卡的乘客，也可在4月1日至6月30日到任何一个新易通售票处领取免费的NETS万捷通卡（FlashPay）。持卡者可上网了解是否符合领取资格。

用户领取新的NETS万捷通卡后，可选择继续使用现有的预付卡，也可通过应用申请将余额退款。

符合领取条件的成人乘客和NETS预付卡持卡者约有29万人。

乘客陈群娣（64岁，托儿所代课教师）对陆交局的宣布表示欢迎。她说：“新易通须要上应用才能查看卡中余额，年长者不善科技就得劳烦孩子帮忙。以前的（CBT）卡比较好，可以直接看余额，我知道卡还剩多少钱，能更好地精打细算。应该不少人都会去领卡。”

陆路交通管理局1月9日宣布，从6月1日起，还未提升为新易通的成人易通卡和NETS万捷通卡不能用来支付公共交通车资。

消息一出引起热议，交通部长兼财政部第二部长徐芳达1月22日宣布沿用现有的CBT系统，暂不按照原定计划过渡到新易通服务。

为了运营和维修现有CBT系统到至少2030年，政府将额外投入4000万元来购买新的硬件和软件等。徐芳达本月初在国会说，4000万元是预估费用，陆交局将谨慎花费。