15个月等候期实施后 百万组屋交易中私宅屋主买家减半

私宅屋主卖房后须等15个月才能买转售组屋的措施实施以来，这类买家在百万组屋交易中的占比大幅减半，从34%减至14%。

国家发展部长李智陞星期三（2月28日）书面回复杨厝港议员叶汉荣的国会询问时说，政府在2022年9月30日规定，私宅屋主和前私宅屋主若购买非津贴转售组屋，须先完成15个月的等侯期（wait-out period）。“这项措施用于缓解转售组屋的需求，并确保首次购屋者等买家能负担得起。”

2022年这一措施实施前，在以至少百万元转手的组屋交易中，私宅屋主买家占34%；这项措施实施后的15个月里，这类买家减少超过一半，截至2023年12月31日占约14%。

55岁以上的新加坡公民私宅屋主若卖了房子后，购买四房式或更小转售组屋，不受这个等待期措施限制。

建屋局今年将推出近2万个预购组屋单位

李智陞说，政府陆续推出三轮降温措施，同时也增加预购组屋的供应。建屋局计划2021年至2025年推出10万个单位，截至去年底已推出6万3000个单位，并交付约80%受冠病疫情影响的项目。建屋局今年将推出1万9600个预购组屋单位，其中逾2800个是等候期少于三年的组屋。

建屋局数据显示，转售组屋售价增幅已经有所放缓，2023年第四季的组屋转售价格指数增加1.1%，低于2022年的2.5%平均季度增幅。2023年全年的组屋转售价格指数增加4.9%，比2022年的10.4%减少超过一半，是2019年以来的最小增幅。

李智陞也指出，2023年领取预购组屋钥匙或购买转售组屋的首购家庭中，超过八成的每月偿还贷款比率（Mortgage Servicing Ratio）少于25%，也就是说他们用公积金存款就足以偿还建屋局房屋贷款，无须另掏现金支付。

李智陞预计，来年的新组屋供应显著，且全球经济展望放缓、利率居高不下造成房屋需求放缓，房地产市场将继续趋缓。