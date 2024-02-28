Hegen落实亲家庭措施 助员工产后回归职场

与两年前生下大女儿后回归职场时面对的异样目光不同，如今在一家亲家庭公司工作的李爱琳，可以在生下小儿子后灵活安排自己的工作时间并使用专门的哺乳室，让她不必在家庭和事业中做出选择。

本地婴儿哺乳用品公司Hegen的营销总监李爱琳（37岁）受访时说，她在孩子三个月大时就选择全职回归职场，而公司灵活工作时间安排让她在有需要时，能申请提早下班回家照顾孩子，不必在二者之间做出取舍。

同时，公司设备齐全的哺乳室也为她继续母乳喂养孩子提供了保障。“我之前的公司没有哺乳室，所以我只能在会议室挤奶，但如果有人要开会我就得尴尬离开，大约四周后，我就减少了母乳喂养的次数。不过现在我没有这个顾虑，也没有人会因为我工作时去挤奶而议论。”

当局研究如何帮助企业 落实灵活工作安排

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期三（2月28日）在国会辩论总理公署的开支预算时，以Hegen为例赞扬越来越多本地雇主落实亲家庭措施和设施。

除了灵活工作时间和哺乳室，Hegen还为员工提供居家办公或兼职工作的选择，并从今年1月起，落实了四周的父亲带薪陪产假。此外，公司还为员工提供带薪照顾家庭假和生日假，也为准备迎接新生命的员工及伴侣提供产前课程和产品优惠等福利。

Hegen创始人兼首席执行长曾毓文受访时坦言，公司最初落实亲家庭措施时，也面临了人手不足、成本增加等问题。“不过我们不会把请临时工想成额外的开支，而是当做了解发展潜在的员工，如果合适可以让他们正式加入团队。”

曾毓文说，员工对亲家庭措施的反响甚好，他们能在工作时更专心，对公司满意度也更高，更愿意留职。“作为一家婴儿哺乳用品公司，我们也希望能以身作则，鼓励更多企业推出亲家庭措施。”

英兰妮在国会辩论时指出，Hegen的亲家庭措施和文化有效地帮助公司吸引并留住人才，这显示企业是可以在落实亲家庭措施的同时，追求卓越和创新的发展。

英兰妮说，当局也将研究如何帮助企业，包括中小企业，在保证工作效率的情况下落实灵活工作安排。她也透露，人力部正在与三方伙伴合作，制定有关灵活工作安排的指导方针。

英兰妮也鼓励所有企业建立亲家庭的工作环境，以实际行动推动改变。“我们需要全社会的努力，才能建立起亲家庭工作场所文化。”