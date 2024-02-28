利乐集团关闭裕廊工厂 生产部300名员工被裁退　

利乐集团将关闭位于裕廊的工厂，约300名生产部门的员工被裁退。

食品加工和包装公司利乐集团（Tetra Pak）星期二（2月27日）发文告宣布，为了应对不断变化的市场动态，利乐将关闭本地位于裕廊的工厂，在未来12个月内，把公司在本地的包装材料生产线整合到本区域的其他工厂。

利乐集团位于裕廊的包装材料工厂从1982年开始运营，为新加坡客户提供产品，并作为出口基地。他们的客户包括杨协成、百佳（Pokka）和雀巢等本地和国际品牌。

利乐说，公司已在星期二通知受影响的员工，人力资源部门也会在一周内与受影响员工一对一地商讨解决方案，如提供新的工作机会。

利乐发言人答复《联合早报》询问时说，利乐集团仍会维持在新加坡的商业存在，包括将在新加坡设立办事处，主要负责业务管理、人力资源和市场营销等工作，预计可提供250个工作岗位。

”我们将迁往一个交通便利的新址。新加坡将继续成为我们在亚太地区最大的办事处之一。

“公司权衡了各种方案，为员工制定了最佳的解决方案。我们的首要任务是确保每一位员工都能得到良好的照顾。我们将根据内部政策，包括法定裁员要求，为工作受到直接影响的员工提供更好的社会福利。”

利乐还将与食品饮料及同行业工友联合会（Food, Drinks and Allied Workers’ Union，简称FDAWU）合作，帮助受影响的员工。

FDAWU秘书长陈福顺说：“通过FDAWU与利乐集团的紧密合作，利乐及早通知了这次的行动，并与我们协调，为被裁减的员工提供了充分的支持，并为受影响的员工提供了就业机会。”