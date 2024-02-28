张志贤：我国积极应对气候变化 催化区域和全球行动

气候变化对生活和生计的深远影响不容忽视，我国采取长期和积极主动的方针，定期更新适应计划，以跟上最新的科学步伐。新加坡不只要立即采取行动达到自己的气候目标，也要催化区域和全球行动，与其他国家一起实现全球气候行动目标。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时强调，世界各国和区域都必须各尽其责，全球气候行动才能成功。

张志贤也是气候变化跨部门委员会主席，他在发言时阐述我国如何通过推行碳税、能源转型、协助企业去碳化和抓住绿色经济商机、资助相关研发项目，以及推动企业和家庭提高能源效率等方式，应对气候变化。

碳捕集和封存（carbon capture and storage）是我国关注的方案之一。张志贤说，越来越多国家和国际组织认可这方案有助大幅减少工业排放量。

他提到，澳大利亚、文莱、印度尼西亚和马来西亚等区域国家，拥有强大的地质潜能储存碳，我国一些区域伙伴也宣布发展为区域碳捕集和封存枢纽的计划。“我们已准备好就开拓项目与志同道合的伙伴合作，促进这类区域枢纽的发展。”

张志贤：我国可为发展绿色航空及航运基础设施和标准发挥作用

为推动区域和全球气候行动，我国正在协助建立高诚信的碳交易市场、寻求碳信用方面的合作，以及通过促进伙伴关系加快东南亚的能源转型。

作为航空和海事枢纽，张志贤认为，新加坡也可以为发展绿色航空和航运的基础设施和标准，发挥重要作用。

新加坡民航局上个星期刚发布可持续航空枢纽蓝图，通过平衡可持续发展和维持竞争力的需求，促进航空业去碳化。我国也与日本、荷兰、美国和中国相关机构签署谅解备忘录，建立绿色及数码航运走廊。

张志贤在回应议员陈立峰（后港区）有关北海航线对我国经济的影响时说，如果北极地区气温上升，令这条捷径全年可以通行，可能会改变亚洲和欧洲之间的航运流动，我国港口就必须更有效率并加强连接才能与外界竞争。这也是为什么新加坡一直密切关注北极地区的事态发展。

北海航线大部分航段位于北冰洋水域，当中一部分只有一至两个月的通航期，目前仍是危险和难以通行的路线，2022年只有43趟转运航次（transit voyages）经由北海航线，少于2021年的85趟。