研究：热损伤急诊患者年龄多为18岁至64岁

儿童和年长者普遍被认为是暑热高风险群体，但本地一项研究发现，多数前往医院急诊部就医的热损伤患者年龄介于18岁至64岁，每年最多40起，而且病例多发生在12月的星期天。

领导这项研究的杜克—新加坡国立大学医学院院前急诊研究中心医疗卫生保健系统与服务研究项目主任、中央医院紧急医学高级顾问医生王英福，星期三（2月28日）获杜克—国大医学院授予学术医学名师（Master Academic Clinician）的学院最高荣誉。

王英福指出，要从临床经验中找到医疗护理系统须要改进的地方，很多时候都是从分析医疗数据着手。“我的很多研究都是通过分析医疗数据来发现问题，随后再明确问题所在，并通过循证（evidence-based）寻找解决方案。”

他带领的团队通过研究中央医院急诊部在2008年至2020年期间的数据发现，因热损伤到医院求诊的患者年龄介于18岁至64岁。当中，超过一半是18岁至39岁的年轻人。此外，星期天是热损伤病例最多的日子，尤其是在12月。

团队今年1月在杜克—国大医学院的“气候变化对暑热疾病的影响”研讨会上呈现研究成果时提到，尽管12月逢雨季，气温普遍较低，却是暑热病例的求诊高峰期。

对此，他们认为其中一个原因是，公众在年底时有很多机会参加大型户外活动，包括马拉松，而暑热可能是因为长期暴露在炎热的天气中所造成。

王英福说：“我很荣幸能够获得这份荣誉。最初当我投身医学的时候，没有所谓的临床科学家，医生的职责就是治病。而现在，医生也是科学家，我们也须要创新，并且教育和训练年轻一代，共同改善医疗体系。”

学术医学名师荣誉榜自2021年设立，旨在表彰在临床技能、专业，以及学术研究、创新和领导能力等方面表现卓越的临床医生。今年有10名来自樟宜综合医院、国立癌症中心、国立牙科中心、竹脚妇幼医院、中央医院和新保集团综合诊疗所的临床医生获此殊荣，为历来最多。

不仅悉心指导 也关怀年轻医生心理健康

另一名获得名师荣誉的是在临床、研究和教学等方面表现杰出的新加坡国立癌症中心肿瘤内科高级顾问医生丽贝卡·登特（Rebecca Dent）。登特也是国立癌症中心（临床）副总裁，不仅在专业上悉心指导年轻医生，也关怀他们的心理健康。

她受访时提到，对一些肿瘤科的初级医生而言，患者接受治疗的结果无论是战胜癌症还是病情反复，往往都牵动他们的情绪，有时甚至还会将负面情绪投射到自己身上。当病患的情况不理想，或癌症治疗不见效时，他们会觉得自己有责任，因而感到消极。

“对此，我会这样劝解他们：首先，病患所面对的挑战并非你们所造成；其次，你们可以找身边的同事来诉说。”

登特坦言，由于一些病患的情况比较复杂，治疗较具挑战性，所以临床医生不时会感到疲惫，而正是在这些时候，他们更需要身边的同事来给予力量。

“关键在于，我们必须让这些医生知道，身旁还有同事可以依靠，一起理解和支撑他们，消化负面情绪。”