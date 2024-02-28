兀兰红山设ServiceSG中心 助居民使用政府数码服务

兀兰民事中心和红山中今年将设立ServiceSG服务中心，协助更多居民使用政府数码服务。

主管公共服务的教育部长陈振声星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时说，政府会继续扩大服务中心网络，并优先考虑需求较高和人口较密集的地区，尤其是需要多项数码交易援助的年长者。

陈振声星期四（29日）在国会答复议员叶汉荣（杨厝港区）的口头询问时也说，将尽可能增加中心内能以多种语言沟通的服务人员人数。

七成求助居民55岁或以上

公共服务署目前在全岛有七家ServiceSG中心，协助居民使用近600项政府服务和计划。去年有近40万项交易在这些中心完成，包括Singpass申请、公积金交易和税务服务。

陈振声说，年长者进行网上交易时若遇到困难，可以直接到访ServiceSG中心寻求帮助。去年约七成到访中心的居民，年龄在55岁或以上。

他强调，随着政府把更多服务数码化，公共服务部门承诺确保这些服务为所有人保持便利。

去年3700名公共服务人员掌握新技能

针对有议员提出公共服务人员须掌握不同技能和培养视角，才能在新环境下发挥所长，陈振声说，公共服务人员除了正规培训，也可以通过短期实习（attachments）和较长期的轮岗掌握新技能。

去年有3700名公共服务人员参与这些实习和轮岗，相比2021年的730人增加四倍。

陈振声提到，政府正在探讨通过训练营和比赛等方式，激发公共服务人员对建立新技能的兴趣，例如举办提示工程比赛。

在公共服务行善（Public Service for Good）运动下，超过1000名公共服务人员去年也报名提供志愿服务，包括当低收入家庭的社区友伴，以及指导工艺教育学院学生。

这项运动今年将涵盖更广泛的社会项目，提供以技能为基础的志愿服务机会，让公共服务人员利用自身技能协助年长者安享晚年和推动可持续发展等。

陈振声：须从制度层面探讨如何维持人民信任

工人党盛港集选区议员蔡庆威和何廷儒分别建议政府考虑效仿英国等国家要求部长公开披露财务利益，以及改善对游说行为的管制，包括制定法律，以维持和强化公众信任。

陈振声回应时说，我国须不断改进规则确保不安于现状（complacent），但采用的每一条规则都须谨慎考虑相应的后果，自问付出的代价是否与试图解决的问题相称。

他指出，我们必须照顾到资料的保密性和担任政治职务者等公共服务高级官员的隐私问题，在试图复制他国规则时，也得考量到他们和我们所取得的成果和解决的问题。

比如在过去五年的全球廉洁排行榜上，我国持续排在第三至第五名，采用更详尽规则的国家，如英国就排在第11至第20名。

陈振声强调，我国必须从制度层面探讨如何维持人民的信任，这包括挑选具备正确价值观的优秀人才、作为一个团队互相照顾和检查彼此的盲点，以及内外层层监督确保及时发现问题。“这是我们多年来保持系统相对廉洁和没有游说行为的方式。”