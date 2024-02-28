本轮预购组屋整体申购率约2.5

后港和女皇镇的四房式预购组屋单位在今年首轮销售活动中最为抢手，每间单位有超过三个首次购屋家庭申购；其余项目的四房式单位申购率介于1.2至2.0。建屋发展局预计，申购蔡厝港、榜鹅和兀兰项目的首次购屋者有很大成功机会。

后港四房式单位申购率最高

本轮组屋销售活动星期三（2月28日）午夜结束。截至下午5时，申购率最高的是后港Tanjong Tree Residences@Hougang项目，122个四房式单位吸引640组买家申请，其中首次购屋家庭的申购率达4.3。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清认为，后港有不少学校和设施，以及较早推出的组屋和有地住宅，而屋主以年长者居多，他们的儿女可能希望住在靠近父母的地点，因此推高了这个项目的申购率。

合登集团高级数据分析总监李思德则指出，后港上一次推出预购组屋是在2021年，当时459个四房式单位共吸引1万1420份申请，首购家庭申购率高达18.5。这显示了买家对后港预购组屋的需求累积已久。

本轮唯一的黄金地段组屋项目、位于女皇镇东陵福的Tanglin Halt Courtyard，四房式单位的首购家庭申购率为3.2；勿洛两个项目Bedok South Bloom及Bedok North Springs的四房式申购率为2.0；榜鹅和兀兰两个项目的四房式单位，首购家庭申购率都是1.5。

反应最冷淡的是靠近铁道走廊的蔡厝港项目Rail Garden@CCK，四房式单位首购家庭申购率为1.2。李思德认为，项目地点不理想且没有提供五房式单位，因此无法吸引买家。

五房式方面，Bedok North Springs的135个五房式单位共吸引655组申购者，首购家庭的申购率为3.1；榜鹅和兀兰的五房式单位，首购家庭申购率都是1.7。

建屋局星期三在脸书贴文说， 蔡厝港、榜鹅和兀兰预购组屋项目的首次买家申购率，三房式不超过1.0、四房式不超过1.5，五房式则是1.7，首购家庭很有可能申购成功，因此强烈呼吁他们挑选单位，避免因弃权而错失抽中机会。

整体来说，本轮共有1万零521组买家申购4126个单位，申购率中位数为2.5。

分析：预购组屋需求已稳定

博纳产业（PropNex）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）指出，本轮销售活动的整体申购率比去年12月的2.2，以及10月的1.6来得高，但相较过去两年大多销售活动的整体申购率都超过3.0，情况有所趋缓。

他认为，受冠病疫情影响的预购组屋供应已经逐渐恢复，低于3.0的申购率水平显示需求已经稳定。

此外，今年唯一一轮剩余组屋销售活动也吸引不少买家，其中盛港58个二房式灵活单位中预留给单身首次购屋者的单位少于两个，每个单位有多达553人抢购。

除了盛港，单身人士本轮也能在义顺申购剩余组屋，290个二房式灵活单位中约3%预留给这类买家，申购率为27.9。