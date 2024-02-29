处理职场申诉 雇主须知

新职场公平立法预计今年下半年将在国会提呈。在新立法下，雇主必须制定正式的申诉处理程序来化解纠纷。

为了更好地保护雇员免受职场歧视，新加坡首个职场公平法令预计在今年下半年在国会提呈。

在拟议的职场公平立法下，雇主必须制定正式的申诉处理流程，以便让提出不满的雇员能够和雇主更早地在公司内部，先尝试友好地化解申诉和纠纷。这将有助于新加坡建立起更公平、更和谐的职场。

劳资政公平与良好雇佣联盟*（TAFEP）解答了一些针对化解职场申诉的常见疑问：

问：为什么制定申诉处理流程很重要？

申诉处理指的是雇主管理雇员针对不公平对待所提出的正式投诉或不满。

制定正式的申诉处理程序，可以让雇主为雇员提供一个提出申诉的安全渠道。在提出申诉时，雇员不必担心遭到报复。与此同时，雇主有一个中立的反馈渠道，以便解释他们的公司政策，也能为管理层的某些决定进一步说明理由。

迅速处理不被接受或不公平的职场做法，雇主能避免企业声誉受到影响，雇员也有信心他们所关注的课题会获得认真处理，这有助于提高他们的士气和生产力。

问：处理申诉的步骤是什么？

在制定正式的申诉处理流程时，雇主应该遵循以下步骤：

1. 制定政策

制定申诉处理的政策，包括：申诉的定义、流程的目标和用意。政策也应该明确地概述雇员可以通过什么管道提出疑虑、他们的申诉将获得怎样的处理、他们可以向谁寻求咨询，以及预计何时可以得到答复。

2. 内部沟通

通过各种沟通管道，向所有雇员传达申诉处理的政策和程序。这包括：雇员手册、内部备忘录、员工入职培训或会议。如果企业设有工会，也可通过集体协议传达信息。

3. 保护雇员

通过安全的汇报渠道，例如使用专属的电子邮址，保密和保存提出申诉和受影响雇员的详细信息，也便于雇员提交申诉报告。雇主也应该培训主管或经理，适当地处理敏感信息，并选择适于展开查询会议的场所。

4. 申诉的结果

向受影响雇员传达任何决定，或采取的应对行动，作为申诉处理的正式了结。

问：什么时候应该通知劳资政公平与良好雇佣联盟？

根据劳资政公平与良好雇佣联盟的经验，一些申诉是由于误解而造成，可以通过更开放的沟通和澄清来化解。无法在企业内部解决问题，或没有内部汇报渠道的雇员，可以向劳资政公平与良好雇佣联盟寻求咨询或援助。

要了解更多关于申诉处理和汇报的详情，请上网tafep.sg，查看劳资政公平与良好雇佣联盟的申诉处理手册和阅读其他在线资源，例如申诉处理政策、申诉提交表格和企业通告的样本。雇主也可以报名参加劳资标准的免费线上申诉处理咨询，以了解更多详情。

*劳资政公平与良好雇佣联盟是在2006年，由劳资政伙伴（人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会）成立，以促进采纳公平、负责和良好的雇佣做法。

【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】